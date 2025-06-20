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Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:58 20.06.2025 (обновлено: 09:22 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/novak-2024097824.html
Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ
Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ - РИА Новости, 20.06.2025
Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ
Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:58:00+03:00
2025-06-20T09:22:00+03:00
пмэф-2025
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономике России идти вперед, заявил вице-премьер Александр Новак."Индикаторы показывают необходимость снижать ставки, необходимо уже переходить от управляемого охлаждения к, наоборот, нагреву экономики. Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.Новак отметил, что инфляция в России в пересчете на год в последние семь недель уже ниже таргета ЦБ, а реальная ставка выше, чем она была в начале года, и выше уровня во многих странах. "Уже пора снижать... На мой взгляд, нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед", - добавил он.Банк России уже начал снижать ключевую ставку: по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, она была снижена до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.При этом директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган ранее в пятницу отметил, что быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, александр новак, россия, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Александр Новак, Россия, Сбербанк России
Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ

Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Новак на ПМЭФ-2025
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономике России идти вперед, заявил вице-премьер Александр Новак.
«
"Индикаторы показывают необходимость снижать ставки, необходимо уже переходить от управляемого охлаждения к, наоборот, нагреву экономики. Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Новак отметил, что инфляция в России в пересчете на год в последние семь недель уже ниже таргета ЦБ, а реальная ставка выше, чем она была в начале года, и выше уровня во многих странах. "Уже пора снижать... На мой взгляд, нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед", - добавил он.
Банк России уже начал снижать ключевую ставку: по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, она была снижена до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
При этом директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган ранее в пятницу отметил, что быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаАлександр НовакРоссияСбербанк России
 
 
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