https://ria.ru/20250620/novak-2024097824.html

Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ

Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ - РИА Новости, 20.06.2025

Новак: индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ

Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:58:00+03:00

2025-06-20T08:58:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Банка России, переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву, при этом нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономике России идти вперед, заявил вице-премьер Александр Новак."Индикаторы показывают необходимость снижать ставки, необходимо уже переходить от управляемого охлаждения к, наоборот, нагреву экономики. Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.Новак отметил, что инфляция в России в пересчете на год в последние семь недель уже ниже таргета ЦБ, а реальная ставка выше, чем она была в начале года, и выше уровня во многих странах. "Уже пора снижать... На мой взгляд, нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед", - добавил он.Банк России уже начал снижать ключевую ставку: по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, она была снижена до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.При этом директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган ранее в пятницу отметил, что быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в моменте ничего не изменит в экономике, кроме динамики цен.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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центральный банк рф (цб рф), экономика, александр новак, россия, сбербанк россии