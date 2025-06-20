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Агентство НКР улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа - РИА Новости, 20.06.2025
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15:38 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/nkr-2024257230.html
Агентство НКР улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа
Агентство НКР улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа - РИА Новости, 20.06.2025
Агентство НКР улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа
Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг госкорпорации Ростех)... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:38:00+03:00
2025-06-20T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг госкорпорации Ростех) на уровне AA-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный, сообщает пресс-служба банка. Это отражает ожидания НКР по повышению кредитного рейтинга банка в ближайшие 6-12 месяцев. Проведенная экспертами агентства оценка бизнес-профиля банка подтверждает его устойчивое положение на рынке, высокую рентабельность и финансовую надежность. В отчете агентства подчеркивается, что одним из факторов изменения прогноза стала рекордная чистая прибыль за 2024 год в размере 30,9 миллиарда рублей, позволившая банку существенно нарастить запас капитала. На подтверждение кредитного рейтинга банка также повлияла значительная поддержка акционера, госкорпорации Ростех. По оценке агентства, банк сфокусирован на финансировании высокотехнологичных предприятий. При этом отмечается рост диверсификации активов по контрагентам и отраслям. НКР позитивно оценивает увеличение доли кредитов предприятиям вне контура госкорпорации. Банк занимает высокие рыночные позиции в банковской системе России и стабильно входит во вторую десятку крупнейших банков по размеру активов и капитала, говорится в сообщении пресс-службы банка. Следуя определенной акционером стратегии развития, НОВИКОМ наращивает взаимодействие с новыми крупными корпоративными клиентами с высоким кредитным качеством и планирует увеличивать кредитный портфель на 7–10% ежегодно. Агентство также обращает внимание на улучшение структуры фондирования и ликвидности банка. Это произошло в том числе благодаря включению в источники дополнительной ликвидности лимитов по межбанковскому кредитованию, которые были существенно увеличены за последние 12 месяцев. "Решение НКР по рейтингу банка – это признание эффективности нашей деятельности как финансового партнера промышленности и отражение доверия со стороны рынка. Для нас важно не просто сохранять устойчивость в непростых условиях, но и обеспечивать развитие – в интересах акционера, наших клиентов, промышленных предприятий и их сотрудников. Эта работа требует высокой ответственности, системного подхода и четкой стратегии", - подчеркнула председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
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Агентство НКР улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа

Улучшен прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа

© Фото : пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК"Логотип Новикомбанка
Логотип Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг госкорпорации Ростех) на уровне AA-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный, сообщает пресс-служба банка.
Это отражает ожидания НКР по повышению кредитного рейтинга банка в ближайшие 6-12 месяцев. Проведенная экспертами агентства оценка бизнес-профиля банка подтверждает его устойчивое положение на рынке, высокую рентабельность и финансовую надежность.
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В отчете агентства подчеркивается, что одним из факторов изменения прогноза стала рекордная чистая прибыль за 2024 год в размере 30,9 миллиарда рублей, позволившая банку существенно нарастить запас капитала.
На подтверждение кредитного рейтинга банка также повлияла значительная поддержка акционера, госкорпорации Ростех. По оценке агентства, банк сфокусирован на финансировании высокотехнологичных предприятий. При этом отмечается рост диверсификации активов по контрагентам и отраслям. НКР позитивно оценивает увеличение доли кредитов предприятиям вне контура госкорпорации.
Банк занимает высокие рыночные позиции в банковской системе России и стабильно входит во вторую десятку крупнейших банков по размеру активов и капитала, говорится в сообщении пресс-службы банка. Следуя определенной акционером стратегии развития, НОВИКОМ наращивает взаимодействие с новыми крупными корпоративными клиентами с высоким кредитным качеством и планирует увеличивать кредитный портфель на 7–10% ежегодно.
Агентство также обращает внимание на улучшение структуры фондирования и ликвидности банка. Это произошло в том числе благодаря включению в источники дополнительной ликвидности лимитов по межбанковскому кредитованию, которые были существенно увеличены за последние 12 месяцев.
"Решение НКР по рейтингу банка – это признание эффективности нашей деятельности как финансового партнера промышленности и отражение доверия со стороны рынка. Для нас важно не просто сохранять устойчивость в непростых условиях, но и обеспечивать развитие – в интересах акционера, наших клиентов, промышленных предприятий и их сотрудников. Эта работа требует высокой ответственности, системного подхода и четкой стратегии", - подчеркнула председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
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