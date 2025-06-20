https://ria.ru/20250620/neft-2024208728.html
Китай резко сократил импорт нефти из США
Китай резко сократил импорт нефти из США - РИА Новости, 20.06.2025
Китай резко сократил импорт нефти из США
Китай в мае сократил импорт нефти из США до минимальных почти за три года уровней, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:38:00+03:00
2025-06-20T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Китай в мае сократил импорт нефти из США до минимальных почти за три года уровней, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в конце весны Китай ввез американской нефти всего на 72,8 миллиона долларов, что в 3,8 раза ниже уровня того же месяца годом ранее и в 4,2 - показателя месяцем ранее. Это стало минимальной стоимостью закупок с августа 2022 года и начала 2020 года - в эти месяцы импорта вообще не было. Однако США были не единственными, откуда китайцы сократили ввоз нефти. Крупнейшее падение пришлось на Малайзию, чьи поставки за месяц рухнули до 2,2 миллиарда долларов с 3,8 миллиарда. Также заметно просели продажи ОАЭ - до 1,2 миллиарда долларов с 1,8 миллиарда. Сравнительно небольшое снижение экспорта было у Анголы (-14%), Саудовской Аравии (-7,5%) и России (-1%). Выпадающие объемы Китай компенсирует наращиванием закупок у Ирака - на 8%, до 2,7 миллиарда долларов, Бразилии - на 19,5%, до 2,4 миллиарда, а также Омана - на 25%, до 1,95 миллиарда долларов. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику, в частности в отношении Китая. В результате две страны фактически находятся в состоянии торговой войны, на пике которой пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Стороны затем начали переговоры по урегулированию торговых отношений, на текущий момент, по заявлениям Трампа, торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021898705.html
https://ria.ru/20250515/ssha-2017076482.html
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китай, сша, малайзия, дональд трамп, в мире
Китай, США, Малайзия, Дональд Трамп, В мире
Китай резко сократил импорт нефти из США
Китай в мае сократил импорт нефти из США до минимальных почти за 3 года уровней