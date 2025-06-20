https://ria.ru/20250620/natsplatforma-2024256083.html

"Билайн" и Innostage создадут нацплатформу облачной безопасности

"Билайн" и Innostage создадут нацплатформу облачной безопасности - РИА Новости, 20.06.2025

"Билайн" и Innostage создадут нацплатформу облачной безопасности

"Билайн" и Innostage на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:18:00+03:00

2025-06-20T16:18:00+03:00

2025-06-20T16:18:00+03:00

россия

сергей анохин

билайн

технологии

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и Innostage на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компании объединят усилия для создания национальной платформы облачной безопасности и киберустойчивости, сообщает пресс-служба оператора.Инициатива направлена на решение ключевых вызовов цифровой трансформации: растущую зависимость бизнеса и государства от облачных сервисов, необходимость защиты гибридных ИТ-инфраструктур и дефицит комплексных отечественных решений в области информационной безопасности.Объединяя экспертизу "Билайна" в области облачных технологий с компетенциями Innostage в построении защищенных систем, партнеры намерены создать решения, ориентированные не только на противодействие текущим угрозам, но и на опережающее обеспечение цифровой безопасности."Наше партнерство с Innostage — это не просто создание очередного технологического решения. Мы закладываем фундамент для нового инфраструктурного стандарта безопасности, который определит развитие цифровой экономики России на годы вперед. В эпоху, когда облачные технологии становятся кровеносной системой бизнеса и госуправления, а киберугрозы — все более изощренными, критически важно объединить усилия лидеров рынка", - сказал генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.Он добавил, что совместная платформа — это ответ на ключевые вызовы: суверенность, предиктивность и комплексность защиты."Мы не просто закрываем текущие потребности, а создаем интегрированную среду, способную адаптироваться к будущим рискам. Это шаг от реактивной безопасности к управляемой киберустойчивости, где защита данных, процессов и инфраструктуры становится единым, интеллектуальным контуром", - подчеркнул он.Как рассказал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров, киберустойчивость становится стратегическим активом."Партнерство с "Билайн" — это шаг к созданию экосистемы, способной обеспечивать защиту критической цифровой инфраструктуры на уровне отраслей и регионов. В центре внимания – построение киберустойчивого облака, способного защищать как саму систему, так и ее пользователей", - сказал Гузаиров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сергей анохин, билайн, технологии