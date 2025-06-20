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Глава минобороны Италии усомнился в смысле существования НАТО
Глава минобороны Италии усомнился в смысле существования НАТО - РИА Новости, 20.06.2025
Глава минобороны Италии усомнился в смысле существования НАТО
НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:48:00+03:00
2025-06-20T17:48:00+03:00
2025-06-20T17:48:00+03:00
в мире
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РИМ, 20 июн - РИА Новости. НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто, которого цитирует газета Fatto Quotidiano. "У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир", - заявил итальянский министр на полях публичного мероприятия в Падуе. Он уточнил, что раньше центром были "США и Европа", а теперь "есть всё остальное, с чем нужно строить отношения". "Если НАТО была рождена, чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону, она должна стать организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным, иначе мы не достигнем цели обеспечения безопасности в рамках правил, которые применимы ко всем", - сказал Крозетто.
https://ria.ru/20250620/evropa-2024208543.html
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в мире, гуидо крозетто, нато, министерство обороны италии
В мире, Гуидо Крозетто, НАТО, Министерство обороны Италии
Глава минобороны Италии усомнился в смысле существования НАТО
Глава Минобороны Италии Крозетто: у НАТО больше нет причин существовать