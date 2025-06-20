https://ria.ru/20250620/nato-2024078764.html

"Пытались толпой": в США резко высказались о НАТО из-за России

"Пытались толпой": в США резко высказались о НАТО из-за России - РИА Новости, 20.06.2025

"Пытались толпой": в США резко высказались о НАТО из-за России

Россия серьезно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки, а представления в альянсе о методах ведения боевых действий устарели, пишет бывший... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:54:00+03:00

2025-06-20T03:54:00+03:00

2025-06-20T10:46:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия серьезно превосходит НАТО по уровню военной и технической подготовки, а представления в альянсе о методах ведения боевых действий устарели, пишет бывший американский военный и эксперт в области безопасности Алекс Вершинин в статье для журнала Responsible Statecraft."До сих пор руководство НАТО, похоже, не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям. <…> На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов. А российские военные тем временем используют БПЛА на каждом уровне", — говорится в публикации.По мнению эксперта, российская армия прекрасно адаптировалась к реалиям современных боевых действий и освоила передовые технические инструменты, в то время как НАТО со своей доктриной, которая предполагает наличие превосходства над противником в количестве и качестве, на данный момент не может обеспечить ни того, ни другого. Запасы техники в Европе уже истощены, наращивание производства в короткие сроки просто невозможно, добавил автор материала.Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в четверг заявил, что никакое перевооружение НАТО не станет угрозой для страны. Он также добавил, что Россия была и остается самодостаточной с точки зрения обеспечения своей безопасности. Кроме того, российский лидер отметил нерациональность и бессмысленность планов по увеличению бюджетов альянса.

https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

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в мире, россия, европа, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины