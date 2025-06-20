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Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году - РИА Новости, 20.06.2025
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13:05 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/mrot-2024196409.html
Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году
Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году - РИА Новости, 20.06.2025
Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году
В следующем году минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:05:00+03:00
2025-06-20T13:05:00+03:00
россия
антон котяков
общество
мрот
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. В следующем году минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков."С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.По его словам, повышение коснется примерно 4,6 миллиона человек. Сейчас готовятся проектные документы, величину МРОТ зафиксируют в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета.С 2025 года МРОТ определен как 48 процентов от медианной зарплаты. С 1 января он составляет 22 440 рублей.В мае прошлого года президент Владимир Путин поручил увеличить МРОТ к 2030 году в два раза — не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20241225/mrot-1798493712.html
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россия, антон котяков, общество, мрот, экономика
Россия, Антон Котяков, Общество, МРОТ, Экономика
Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году

В 2026 году МРОТ поднимут до 27 тысяч рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Антон Котяков на ПМЭФ-2025
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. В следующем году минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
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По его словам, повышение коснется примерно 4,6 миллиона человек. Сейчас готовятся проектные документы, величину МРОТ зафиксируют в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета.

МРОТ — сумма, которую человек гарантированно получает за работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.

С 2025 года МРОТ определен как 48 процентов от медианной зарплаты. С 1 января он составляет 22 440 рублей.
В мае прошлого года президент Владимир Путин поручил увеличить МРОТ к 2030 году в два раза — не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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