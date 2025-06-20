https://ria.ru/20250620/mrot-2024196409.html

Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году

Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году - РИА Новости, 20.06.2025

Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году

В следующем году минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:05:00+03:00

2025-06-20T13:05:00+03:00

2025-06-20T13:05:00+03:00

россия

антон котяков

общество

мрот

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. В следующем году минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков."С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.По его словам, повышение коснется примерно 4,6 миллиона человек. Сейчас готовятся проектные документы, величину МРОТ зафиксируют в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета.С 2025 года МРОТ определен как 48 процентов от медианной зарплаты. С 1 января он составляет 22 440 рублей.В мае прошлого года президент Владимир Путин поручил увеличить МРОТ к 2030 году в два раза — не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20241225/mrot-1798493712.html

https://ria.ru/20250109/prozhitochnyy_minimum-1835376591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, антон котяков, общество, мрот, экономика