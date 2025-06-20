По мосту Нижнеленинское — Тунцзян могут запустить пассажирские перевозки
Чекунков: по мосту Нижнеленинское — Тунцзян могут запустить пассажирские поезда
© РИА Новости / Александр Музыка | Перейти в медиабанкТрансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур, Еврейская автономная область
Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур, Еврейская автономная область. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Минтранс России вместе с правительством китайской провинции Хэйлунцзян прорабатывает возможность запуска пассажирских перевозок по железнодорожному мосту Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Мы бы хотели, чтобы по мосту Нижнеленинское — Тунцзян были организованы (пассажирские – ред.) железнодорожные перевозки. На сегодня Минтрансом России прорабатывается вместе с правительством Хэйлунцзяна возможность организации таких перевозок", - сказал Чекунков.
Он отметил, что сегодня есть проекты, которые нуждаются в пассажирском сообщении.
"Например, в Еврейской автономной области санаторий "Кульдур" и кальдера вулкана Кульдур представляют хороший потенциал для создания туристического центра международного значения, для которого, конечно, было бы полезно, чтобы китайские потенциальные гости могли приехать на пассажирском поезде, проработка соответствующей возможности ведется", - добавил министр.
Грузовое движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем "Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян)" запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году вырос в 7 раз по сравнению с предыдущим годом.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.