https://ria.ru/20250620/most-2024075435.html

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года - РИА Новости, 20.06.2025

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года

Строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР идет активно, за два года его завершат, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:22:00+03:00

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россия

кндр (северная корея)

пхеньян

алексей чекунков

владимир путин

пак тхэ сон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР идет активно, за два года его завершат, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Нет (сроки не сдвигаются – ред.), строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен", - сказал он.Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) — 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской — 581 метр. Ширина моста — 7 метров (две полосы движения). Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. В конце апреля прошла церемония начала строительства автомобильного моста между двумя странами с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера России Михаила Мишустина в режиме видео-конференц-связи.

https://ria.ru/20250619/husnullin-2023760562.html

https://ria.ru/20250617/rossiya-2023389950.html

https://ria.ru/20250430/mishustin-2014290725.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кндр (северная корея), пхеньян, алексей чекунков, владимир путин, пак тхэ сон