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Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года - РИА Новости, 20.06.2025
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02:22 20.06.2025 (обновлено: 02:49 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/most-2024075435.html
Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года
Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года - РИА Новости, 20.06.2025
Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года
Строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР идет активно, за два года его завершат, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:22:00+03:00
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россия
кндр (северная корея)
пхеньян
алексей чекунков
владимир путин
пак тхэ сон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР идет активно, за два года его завершат, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.&quot;Нет (сроки не сдвигаются – ред.), строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен&quot;, - сказал он.Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) — 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской — 581 метр. Ширина моста — 7 метров (две полосы движения). Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. В конце апреля прошла церемония начала строительства автомобильного моста между двумя странами с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера России Михаила Мишустина в режиме видео-конференц-связи.
https://ria.ru/20250619/husnullin-2023760562.html
https://ria.ru/20250617/rossiya-2023389950.html
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, алексей чекунков, владимир путин, пак тхэ сон
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Пак Тхэ Сон
Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года

Чекунков: строительство первого моста между Россией и КНДР завершат за два года

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочий во время строительства автомобильной развязки
Рабочий во время строительства автомобильной развязки - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочий во время строительства автомобильной развязки. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР идет активно, за два года его завершат, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
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Вчера, 03:15
«

"Нет (сроки не сдвигаются – ред.), строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен", - сказал он.

Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) — 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской — 581 метр. Ширина моста — 7 метров (две полосы движения). Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.
В конце апреля прошла церемония начала строительства автомобильного моста между двумя странами с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера России Михаила Мишустина в режиме видео-конференц-связи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае. 30 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянАлексей ЧекунковВладимир ПутинПак Тхэ Сон
 
 
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