Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года
Чекунков: строительство первого моста между Россией и КНДР завершат за два года
Рабочий во время строительства автомобильной развязки. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР идет активно, за два года его завершат, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
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"Нет (сроки не сдвигаются – ред.), строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен", - сказал он.
Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) — 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской — 581 метр. Ширина моста — 7 метров (две полосы движения). Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.
В конце апреля прошла церемония начала строительства автомобильного моста между двумя странами с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера России Михаила Мишустина в режиме видео-конференц-связи.