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Москва переходит к новым принципам повышения производительности труда

Москва переходит к новым принципам повышения производительности труда - РИА Новости, 20.06.2025

Москва переходит к новым принципам повышения производительности труда

Главный приоритет в столице в реализации федпроекта "Производительность труда" – переход от точечной поддержки отдельных компаний к повышению производительности РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:40:00+03:00

2025-06-20T17:40:00+03:00

2025-06-20T17:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главный приоритет в столице в реализации федпроекта "Производительность труда" – переход от точечной поддержки отдельных компаний к повышению производительности труда в отраслях и экономике города в целом, сообщила заммэра столицы, глава московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева. Это заявление заммэра сделала на сессии "Новый взгляд на производительность: адаптация и рост в меняющемся мире", которая прошла на ПМЭФ-2025. Багреева сообщила, что проекты по повышению производительности труда в столице ведутся в первую очередь в пяти секторах городской экономики: обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, туризме и транспорте. На них приходится 90% всех компаний – участников проекта. "Сегодня эти отрасли обеспечивают порядка 50% занятости населения, а их доля в экономике Москвы – около 35%. Здесь мы видим большой резерв повышения производительности труда, и наша главная задача – сбалансировать вклад этих отраслей в занятость и городскую экономику", – сообщила Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР. В столице планируют в дальнейшем активно привлекать к проекту промпредприятия, предприятия транспорта, торговли, туризма и строительства. Кроме того, в планах создавать условия и стимулы для вовлечения компаний в производительность труда, проводить консультации бизнеса по внедрению бережливых технологий и участию в проекте. Также заммэра подчеркнула, что важной частью работы является также повышение производительности труда в секторе МСП. На долю этой части бизнеса приходится около 30% городской экономики и 40% занятых. Специалисты уже разработали бесплатную программу онлайн-обучения для представителей малого и среднего предпринимательства, которые не могут стать участниками федерального проекта. По мнению Багреевой, это откроет новые перспективы для роста и развития МСП. Она также отметила, что бережливые технологии повышают производительность ручного труда, но у этого роста существует свой предел. Именно поэтому компаниям нужно дальнейшее развитие, инвестиции в цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производств и бизнес-процессов. Багреева добавила, что это еще одно важное направление дальнейшей работы по повышению производительности труда на территории столицы. В своем выступлении Багреева напомнила, что начинать повышение производительности труда нужно с себя. Именно поэтому столичное правительство реализует проекты по внедрению бережливых технологий в органах власти и подведомственных городу организациях. "Так, к проекту уже присоединились 16 городских организаций в сфере транспорта, строительства, ресурсоснабжения, такие как "Мосгортранс", "Мосинжпроект", "ОЭК", "Мосводоканал" и другие. Также мы расширяем проект на бюджетную сферу, что позволит повысить эффективность госучреждений и качество предоставляемых москвичам услуг", – сообщила заммэра. В течение трех лет – с 2022–2024 годы – на территории столицы за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект "Производительность труда". По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, в этом проекта приняли участие 419 компаний. С текущего года столичные предприятия продолжают повышать производительность труда в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда"). Федпроект реализуется в Москве за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте Регионального центра компетенций Москвы. Ранее Багреева сообщала, что за первый квартал этого года объем платных услуг населению достиг свыше 1 триллиона рублей, рост составил 2,4%, если сравнивать этот показатель с аналогичным 2024 года.

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