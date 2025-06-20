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Фестиваль водных видов спорта "Две реки" состоится в Москве 21 июня
Фестиваль водных видов спорта "Две реки" состоится в Москве 21 июня - РИА Новости, 20.06.2025
Фестиваль водных видов спорта "Две реки" состоится в Москве 21 июня
Фестиваль "Две реки", организованный Департаментом спорта города Москвы, пройдет в акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы 21 июня, сообщили РИА... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:23:00+03:00
2025-06-20T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фестиваль "Две реки", организованный Департаментом спорта города Москвы, пройдет в акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы 21 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В рамках фестиваля пройдут соревнования по академической гребле с гонками восьмерок, двоек и одиночек, SUP-заплыв по Яузе, открытые прогулки на стилизованных лодках "Викинг". Зрители мероприятия смогут увидеть трюки на гидрофлайбордах, заезды аквабайков и мотосерфов, скоростные болиды на воде. Также в программе - мастер-классы для всех желающих.На Крымской набережной у парка Музеон пройдут соревнования Мировой серии по хайдайвингу. Профессиональные спортсмены продемонстрируют прыжки в воду с экстремальной высоты.В развлекательной части гостей фестиваля ждут выступления артистов и музыкальных хедлайнеров на главной сцене, выступления ведущих иммерсивных театров, живая музыка от самого необычного симфонического оркестра России и представление воздушных змеев. На площадке у ГЭС-2 пройдут танцевальные перформансы и открытые тренировки по зумбе.Мероприятие продлится весь день, программа стартует с утра и завершится вечером выступлением хедлайнеров на главной сцене.
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Фестиваль водных видов спорта "Две реки" состоится в Москве 21 июня
Фестиваль водных видов спорта "Две реки" пройдет в столице 21 июня
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фестиваль "Две реки", организованный Департаментом спорта города Москвы, пройдет в акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы 21 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В рамках фестиваля пройдут соревнования по академической гребле с гонками восьмерок, двоек и одиночек, SUP-заплыв по Яузе, открытые прогулки на стилизованных лодках "Викинг". Зрители мероприятия смогут увидеть трюки на гидрофлайбордах, заезды аквабайков и мотосерфов, скоростные болиды на воде. Также в программе - мастер-классы для всех желающих.
На Крымской набережной у парка Музеон пройдут соревнования Мировой серии по хайдайвингу. Профессиональные спортсмены продемонстрируют прыжки в воду с экстремальной высоты.
В развлекательной части гостей фестиваля ждут выступления артистов и музыкальных хедлайнеров на главной сцене, выступления ведущих иммерсивных театров, живая музыка от самого необычного симфонического оркестра России и представление воздушных змеев. На площадке у ГЭС-2 пройдут танцевальные перформансы и открытые тренировки по зумбе.
Мероприятие продлится весь день, программа стартует с утра и завершится вечером выступлением хедлайнеров на главной сцене.