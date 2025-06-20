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На Москву за последние месяцы были запущены тысячи БПЛА, заявил Собянин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:28 20.06.2025 (обновлено: 13:44 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/moskva-2024204707.html
На Москву за последние месяцы были запущены тысячи БПЛА, заявил Собянин
На Москву за последние месяцы были запущены тысячи БПЛА, заявил Собянин - РИА Новости, 20.06.2025
На Москву за последние месяцы были запущены тысячи БПЛА, заявил Собянин
За последние месяцы на Москву были запущены тысячи БПЛА, эффективность отражения составляет 99,9%, существенных разрушений не произошло, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:28:00+03:00
2025-06-20T13:44:00+03:00
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безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. За последние месяцы на Москву были запущены тысячи БПЛА, эффективность отражения составляет 99,9%, существенных разрушений не произошло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."За последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников. В конце концов, долетели и упали на Москву буквально считанные единицы. Никаких серьезных разрушений не произошло... Есть такой международный норматив, что если ПВО сбивает 80% целей, то это высший класс. Исходя из количества запусков в сторону Москвы и количества отбитых беспилотников, эффективность работы ПВО вокруг Москвы на первых рубежах составляет 99,99%. В мире никто ничего подобного не достигал. Поэтому высоко оцениваю работу противовоздушной обороны", - сказал Собянин в интервью РБК на полях ПМЭФ.Мэр отметил, что система помощи москвичам, пострадавшим при атаках БПЛА, хорошо отлажена. По его словам, в течение нескольких дней проводятся ремонтные работы, и люди возвращаются в свои дома. Он добавил, что при необходимости гражданам оказывают медицинскую и психологическую помощь.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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безопасность, москва, сергей собянин
ПМЭФ-2025, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
На Москву за последние месяцы были запущены тысячи БПЛА, заявил Собянин

Собянин: за последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСергей Собянин на ПМЭФ-2025
Сергей Собянин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Сергей Собянин на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. За последние месяцы на Москву были запущены тысячи БПЛА, эффективность отражения составляет 99,9%, существенных разрушений не произошло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"За последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников. В конце концов, долетели и упали на Москву буквально считанные единицы. Никаких серьезных разрушений не произошло... Есть такой международный норматив, что если ПВО сбивает 80% целей, то это высший класс. Исходя из количества запусков в сторону Москвы и количества отбитых беспилотников, эффективность работы ПВО вокруг Москвы на первых рубежах составляет 99,99%. В мире никто ничего подобного не достигал. Поэтому высоко оцениваю работу противовоздушной обороны", - сказал Собянин в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Мэр отметил, что система помощи москвичам, пострадавшим при атаках БПЛА, хорошо отлажена. По его словам, в течение нескольких дней проводятся ремонтные работы, и люди возвращаются в свои дома. Он добавил, что при необходимости гражданам оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025БезопасностьМоскваСергей Собянин
 
 
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