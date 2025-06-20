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В Москве началось строительство нового газорегуляторного пункта
В Москве началось строительство нового газорегуляторного пункта - РИА Новости, 20.06.2025
В Москве началось строительство нового газорегуляторного пункта
Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Опытное Поле-2", сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:22:00+03:00
2025-06-20T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Опытное Поле-2", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Северо-Восточном административном округе", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что ГРП "Опытное Поле-2" станет ключевым звеном для обеспечения газоснабжения жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий районов Отрадное, Марфино и Алтуфьевский. "Пропускная способность нового пункта составит 70 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - рассказал Бирюков. Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
https://realty.ria.ru/20250619/blagoustroystvo-2022171192.html
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экономика, москва, отрадное, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Москва, Отрадное, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве началось строительство нового газорегуляторного пункта
На северо-востоке Москвы началось строительство газорегуляторного пункта
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Опытное Поле-2", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Северо-Восточном административном округе", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что ГРП "Опытное Поле-2" станет ключевым звеном для обеспечения газоснабжения жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий районов Отрадное, Марфино и Алтуфьевский.
"Пропускная способность нового пункта составит 70 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.
Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.