Рейтинг@Mail.ru
Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/moskovka-2024224843.html
Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев
Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.06.2025
Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев
Освобождение харьковской Московки осложнит логистику ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:24:00+03:00
2025-06-20T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_b96317d4d46eec43a0da1310a0fb9254.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Освобождение харьковской Московки осложнит логистику ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила населенный пункт Московка в Харьковской области."Это небольшое село, которое находится на правобережье реки Оскол и практически примыкает к городу Купянск. Очень серьезные логистические проблемы теперь у боевиков ВСУ", - сообщил Ганчев.Он отметил , что Московка находится в списке тех населенных пунктов, которых Украина решила декоммунизировать. "Но Московка была, есть и будет со своим названием, а теперь еще и со своим народом" - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b882f3a1d0d0ca1df24535aeb452be4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев

Ганчев: освобождение Московки в Харьковской области осложнит логистику ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Освобождение харьковской Московки осложнит логистику ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила населенный пункт Московка в Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Московку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Московку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Московку в Харьковской области
"Это небольшое село, которое находится на правобережье реки Оскол и практически примыкает к городу Купянск. Очень серьезные логистические проблемы теперь у боевиков ВСУ", - сообщил Ганчев.
Он отметил , что Московка находится в списке тех населенных пунктов, которых Украина решила декоммунизировать. "Но Московка была, есть и будет со своим названием, а теперь еще и со своим народом" - добавил Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала