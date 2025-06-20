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Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев
Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.06.2025
Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев
Освобождение харьковской Московки осложнит логистику ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:24:00+03:00
2025-06-20T14:24:00+03:00
2025-06-20T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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виталий ганчев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Освобождение харьковской Московки осложнит логистику ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила населенный пункт Московка в Харьковской области."Это небольшое село, которое находится на правобережье реки Оскол и практически примыкает к городу Купянск. Очень серьезные логистические проблемы теперь у боевиков ВСУ", - сообщил Ганчев.Он отметил , что Московка находится в списке тех населенных пунктов, которых Украина решила декоммунизировать. "Но Московка была, есть и будет со своим названием, а теперь еще и со своим народом" - добавил Ганчев.
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харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев
Ганчев: освобождение Московки в Харьковской области осложнит логистику ВСУ