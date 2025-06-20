https://ria.ru/20250620/moskovka-2024224843.html

Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев

Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.06.2025

Освобождение Московки осложнит логистику ВСУ, заявил Ганчев

Освобождение харьковской Московки осложнит логистику ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:24:00+03:00

2025-06-20T14:24:00+03:00

2025-06-20T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

виталий ганчев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Освобождение харьковской Московки осложнит логистику ВСУ, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила населенный пункт Московка в Харьковской области."Это небольшое село, которое находится на правобережье реки Оскол и практически примыкает к городу Купянск. Очень серьезные логистические проблемы теперь у боевиков ВСУ", - сообщил Ганчев.Он отметил , что Московка находится в списке тех населенных пунктов, которых Украина решила декоммунизировать. "Но Московка была, есть и будет со своим названием, а теперь еще и со своим народом" - добавил Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)