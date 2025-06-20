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Российские военные освободили Московку в Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 20.06.2025 (обновлено: 12:38 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/moskovka-2024173610.html
Российские военные освободили Московку в Харьковской области
Российские военные освободили Московку в Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2025
Российские военные освободили Московку в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила Московку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:12:00+03:00
2025-06-20T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Московку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 14 по 20 июня.Кроме того, российские силы нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.Об освобождении Долгенького МО РФ сообщило 18 июня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили Московку в Харьковской области

Минобороны: группировка "Запад" освободила Московку в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Московку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 14 по 20 июня.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Московку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Московку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Московку в Харьковской области
Кроме того, российские силы нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Об освобождении Долгенького МО РФ сообщило 18 июня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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