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Российские военные освободили Московку в Харьковской области
Российские военные освободили Московку в Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2025
Российские военные освободили Московку в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила Московку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:12:00+03:00
2025-06-20T12:12:00+03:00
2025-06-20T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Московку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 14 по 20 июня.Кроме того, российские силы нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.Об освобождении Долгенького МО РФ сообщило 18 июня.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили Московку в Харьковской области
Минобороны: группировка "Запад" освободила Московку в Харьковской области