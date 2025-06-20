https://ria.ru/20250620/moskovka-2024173610.html

Российские военные освободили Московку в Харьковской области

Российские военные освободили Московку в Харьковской области - РИА Новости, 20.06.2025

Российские военные освободили Московку в Харьковской области

Российская группировка войск "Запад" освободила Московку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:12:00+03:00

2025-06-20T12:12:00+03:00

2025-06-20T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Московку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 14 по 20 июня.Кроме того, российские силы нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.Об освобождении Долгенького МО РФ сообщило 18 июня.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины