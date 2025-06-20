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В Молдавии рассказали, зачем власти навязывают цензуру перед выборами - РИА Новости, 20.06.2025
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13:11 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024199891.html
В Молдавии рассказали, зачем власти навязывают цензуру перед выборами
В Молдавии рассказали, зачем власти навязывают цензуру перед выборами - РИА Новости, 20.06.2025
В Молдавии рассказали, зачем власти навязывают цензуру перед выборами
Власти Молдавии под лозунгом "борьбы с пропагандой" навязывают цензуру, накануне выборов пытаясь манипулировать волей народа, заявил экс-премьер Молдавии, лидер РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:11:00+03:00
2025-06-20T13:11:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
василий тарлев
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Власти Молдавии под лозунгом "борьбы с пропагандой" навязывают цензуру, накануне выборов пытаясь манипулировать волей народа, заявил экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. "Под лозунгом "борьбы с пропагандой" нам навязывают цензуру, а под видом "европейских стандартов" — тотальный контроль над информацией, свободы слова и не только. Мы говорим прямо. Закрытие СМИ перед выборами — это манипуляция волей народа. Блокировка альтернативной информации — это молчаливый фальсификат. Страх перед дебатами — это признание своей слабости", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. По словам Тарлева, власти бояться, потому что не могут предложить ни роста экономики, ни мира, ни реальной социальной защиты, ни стабильности. "И в этом вакууме как видно, единственный способ остаться у власти — это заглушить всех, кто говорит правду", - подчеркнул политик. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024128488.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, василий тарлев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Василий Тарлев, Евгения Гуцул
В Молдавии рассказали, зачем власти навязывают цензуру перед выборами

Экс-премьер Молдавии Тарлев: власти навязывают цензуру для манипуляций

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Власти Молдавии под лозунгом "борьбы с пропагандой" навязывают цензуру, накануне выборов пытаясь манипулировать волей народа, заявил экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Экс-глава Гагаузии предупредила о нечестных выборах в Молдавии
Вчера, 10:36
"Под лозунгом "борьбы с пропагандой" нам навязывают цензуру, а под видом "европейских стандартов" — тотальный контроль над информацией, свободы слова и не только. Мы говорим прямо. Закрытие СМИ перед выборами — это манипуляция волей народа. Блокировка альтернативной информации — это молчаливый фальсификат. Страх перед дебатами — это признание своей слабости", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
По словам Тарлева, власти бояться, потому что не могут предложить ни роста экономики, ни мира, ни реальной социальной защиты, ни стабильности. "И в этом вакууме как видно, единственный способ остаться у власти — это заглушить всех, кто говорит правду", - подчеркнул политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневВасилий ТарлевЕвгения Гуцул
 
 
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