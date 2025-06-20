В Молдавии рассказали, зачем власти навязывают цензуру перед выборами
Экс-премьер Молдавии Тарлев: власти навязывают цензуру для манипуляций
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Власти Молдавии под лозунгом "борьбы с пропагандой" навязывают цензуру, накануне выборов пытаясь манипулировать волей народа, заявил экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
"Под лозунгом "борьбы с пропагандой" нам навязывают цензуру, а под видом "европейских стандартов" — тотальный контроль над информацией, свободы слова и не только. Мы говорим прямо. Закрытие СМИ перед выборами — это манипуляция волей народа. Блокировка альтернативной информации — это молчаливый фальсификат. Страх перед дебатами — это признание своей слабости", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
По словам Тарлева, власти бояться, потому что не могут предложить ни роста экономики, ни мира, ни реальной социальной защиты, ни стабильности. "И в этом вакууме как видно, единственный способ остаться у власти — это заглушить всех, кто говорит правду", - подчеркнул политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.