https://ria.ru/20250620/mo-2024176342.html

ВСУ потеряли более 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ потеряли более 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 20.06.2025

ВСУ потеряли более 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю

Киев за неделю потерял более 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:17:00+03:00

2025-06-20T12:17:00+03:00

2025-06-20T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 25автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, сумская область, россия, киев