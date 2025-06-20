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ВСУ потеряли более 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 20.06.2025
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12:17 20.06.2025 (обновлено: 12:21 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/mo-2024176342.html
ВСУ потеряли более 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 20.06.2025
ВСУ потеряли более 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю
Киев за неделю потерял более 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:17:00+03:00
2025-06-20T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
сумская область
россия
киев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 25автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html
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безопасность, вооруженные силы украины, сумская область, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Россия, Киев
ВСУ потеряли более 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю

МО: ВСУ потеряли более 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
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На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 25автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСумская областьРоссияКиев
 
 
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