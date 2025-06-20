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Россия и Китай не формируют, а оформляют миропорядок, заявил Путин
Россия и Китай не формируют, а оформляют миропорядок, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия и Китай не формируют, а оформляют миропорядок, заявил Путин
Россия и Китай не формируют новый миропорядок, они его только оформляют, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:13:00+03:00
2025-06-20T18:13:00+03:00
2025-06-20T19:40:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Китай не формируют новый миропорядок, они его только оформляют, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом, это все равно что восход солнца, от этого никуда не деться, а мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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"Мы его только оформляем" – Путин о новом миропорядке
Россия и Китай не формируют новый миропорядок, они его только оформляют, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-06-20T18:13
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россия, китай, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Россия и Китай не формируют, а оформляют миропорядок, заявил Путин
Путин: Россия и Китай не формируют, а только оформляют новый миропорядок