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В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:40 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/minzdrav-2024156070.html
В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году
В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году - РИА Новости, 20.06.2025
В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году
Двадцать пять новых препаратов для лечения онкологии было введено в мире 2024 году, сообщил на ПМЭФ генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:40:00+03:00
2025-06-20T11:40:00+03:00
пмэф-2025
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андрей каприн
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Двадцать пять новых препаратов для лечения онкологии было введено в мире 2024 году, сообщил на ПМЭФ генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. "Мы специально посчитали, сколько сейчас исследований идет в онкологии. Посмотрите, что 35% из всех исследований в медицине. В мире было выведено на рынок 25 новых препаратов в области онкологии, множество новых биотехнологических методов, о чем упоминала многоуважаемая Вероника Игоревна (Скворцова, руководитель ФМБА России – ред.). И сейчас уже количество исследований возросло до 2162", - следует из презентации Каприна, представленной в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня". По его данным, онкология сегодня по-прежнему остается основным направлением разработки новых лекарственных препаратов, охватывая 38% от всех разработок в мире. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), андрей каприн, россия, общество
ПМЭФ-2025, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Андрей Каприн, Россия, Общество
В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году

Онколог Минздрава Каприн: 25 новых онкопрепаратов введено в мире в 2024 г

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения России
Здание Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Двадцать пять новых препаратов для лечения онкологии было введено в мире 2024 году, сообщил на ПМЭФ генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«
"Мы специально посчитали, сколько сейчас исследований идет в онкологии. Посмотрите, что 35% из всех исследований в медицине. В мире было выведено на рынок 25 новых препаратов в области онкологии, множество новых биотехнологических методов, о чем упоминала многоуважаемая Вероника Игоревна (Скворцова, руководитель ФМБА России – ред.). И сейчас уже количество исследований возросло до 2162", - следует из презентации Каприна, представленной в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня".
По его данным, онкология сегодня по-прежнему остается основным направлением разработки новых лекарственных препаратов, охватывая 38% от всех разработок в мире.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Андрей КапринРоссияОбщество
 
 
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