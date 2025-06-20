https://ria.ru/20250620/minzdrav-2024156070.html

В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году

В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году - РИА Новости, 20.06.2025

В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году

Двадцать пять новых препаратов для лечения онкологии было введено в мире 2024 году, сообщил на ПМЭФ генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:40:00+03:00

2025-06-20T11:40:00+03:00

2025-06-20T11:40:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Двадцать пять новых препаратов для лечения онкологии было введено в мире 2024 году, сообщил на ПМЭФ генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. "Мы специально посчитали, сколько сейчас исследований идет в онкологии. Посмотрите, что 35% из всех исследований в медицине. В мире было выведено на рынок 25 новых препаратов в области онкологии, множество новых биотехнологических методов, о чем упоминала многоуважаемая Вероника Игоревна (Скворцова, руководитель ФМБА России – ред.). И сейчас уже количество исследований возросло до 2162", - следует из презентации Каприна, представленной в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня". По его данным, онкология сегодня по-прежнему остается основным направлением разработки новых лекарственных препаратов, охватывая 38% от всех разработок в мире. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), андрей каприн, россия, общество