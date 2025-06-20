https://ria.ru/20250620/minyust-2024233964.html
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах - РИА Новости, 20.06.2025
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах
Министр юстиции Константин Чуйченко выступил за введение института медиации при разводах. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:47:00+03:00
2025-06-20T14:47:00+03:00
2025-06-20T15:07:00+03:00
общество
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил за введение института медиации при разводах."Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", — сказал он на полях ПМЭФ.По мнению министра, идея об участии переговорщика при разводах достойна поддержки. Обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам, следует ввести на уровне закона, считает он. На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 34 процента россиян уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись. При этом 30 процентов уверены, что помешать разводу может неспособность решить, с кем будут жить дети, 29 процентов видят препятствие в материальной несамостоятельности одного из супругов, а 11 процентов — в осуждении близких родственников и друзей.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250521/obrazovanie-2018280814.html
https://ria.ru/20250607/razvod-2021458055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах
Министр юстиции Чуйченко предложил отправлять к медиатору разводящиеся пары
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил за введение института медиации при разводах.
"Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", — сказал он на полях ПМЭФ.
По мнению министра, идея об участии переговорщика при разводах достойна поддержки. Обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам, следует ввести на уровне закона, считает он.
На прошлой неделе ВЦИОМ
опубликовал результаты опроса, согласно которым 34 процента россиян уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись. При этом 30 процентов уверены, что помешать разводу может неспособность решить, с кем будут жить дети, 29 процентов видят препятствие в материальной несамостоятельности одного из супругов, а 11 процентов — в осуждении близких родственников и друзей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.