https://ria.ru/20250620/minyust-2024233964.html

Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах

Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах - РИА Новости, 20.06.2025

Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах

Министр юстиции Константин Чуйченко выступил за введение института медиации при разводах. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:47:00+03:00

2025-06-20T14:47:00+03:00

2025-06-20T15:07:00+03:00

общество

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил за введение института медиации при разводах."Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", — сказал он на полях ПМЭФ.По мнению министра, идея об участии переговорщика при разводах достойна поддержки. Обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам, следует ввести на уровне закона, считает он. На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 34 процента россиян уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись. При этом 30 процентов уверены, что помешать разводу может неспособность решить, с кем будут жить дети, 29 процентов видят препятствие в материальной несамостоятельности одного из супругов, а 11 процентов — в осуждении близких родственников и друзей.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250521/obrazovanie-2018280814.html

https://ria.ru/20250607/razvod-2021458055.html

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)