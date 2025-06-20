Рейтинг@Mail.ru
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 20.06.2025 (обновлено: 15:07 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/minyust-2024233964.html
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах - РИА Новости, 20.06.2025
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах
Министр юстиции Константин Чуйченко выступил за введение института медиации при разводах. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:47:00+03:00
2025-06-20T15:07:00+03:00
общество
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024190829_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_6ac9119b24d4afcd595840a44a59e5d2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил за введение института медиации при разводах."Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", — сказал он на полях ПМЭФ.По мнению министра, идея об участии переговорщика при разводах достойна поддержки. Обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам, следует ввести на уровне закона, считает он. На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 34 процента россиян уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись. При этом 30 процентов уверены, что помешать разводу может неспособность решить, с кем будут жить дети, 29 процентов видят препятствие в материальной несамостоятельности одного из супругов, а 11 процентов — в осуждении близких родственников и друзей.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250521/obrazovanie-2018280814.html
https://ria.ru/20250607/razvod-2021458055.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024190829_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_e1f95860dbe4362190c7f3966fd900b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах

Министр юстиции Чуйченко предложил отправлять к медиатору разводящиеся пары

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр юстиции Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025
Министр юстиции Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр юстиции Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил за введение института медиации при разводах.
"Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", — сказал он на полях ПМЭФ.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В РПЦ предложили новый способ снижения статистики по разводам
21 мая, 15:57
По мнению министра, идея об участии переговорщика при разводах достойна поддержки. Обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам, следует ввести на уровне закона, считает он.
На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 34 процента россиян уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись. При этом 30 процентов уверены, что помешать разводу может неспособность решить, с кем будут жить дети, 29 процентов видят препятствие в материальной несамостоятельности одного из супругов, а 11 процентов — в осуждении близких родственников и друзей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Пара оформляет документы на развод - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе
7 июня, 03:07
 
ОбществоКонстантин ЧуйченкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала