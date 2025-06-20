https://ria.ru/20250620/mintrud-2024178883.html

Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости

Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости - РИА Новости, 20.06.2025

Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости

Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 тысяч человек каждый год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:22:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 тысяч человек каждый год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. “У нас, в принципе, сложилась неплохая динамика. Рассчитываем на среднегодовой показатель снижения – порядка 500 тысяч рабочих мест, выведенных из тени”, - сказал Котяков. Он отметил, что методику борьбы с нелегальным трудом разработали в 2024 году, и оценил ее эффективность высоко. Работа в этом направлении ведется межведомственными комиссиями, которые действуют на стыке компетенций нескольких ведомств - Федеральной налоговой службы, силового блока, Росреестра, Социального фонда и других. “Есть сферы, в которых теневая занятость, к сожалению, частое явление. Например, сфера услуг в некоторых субъектах. Над этой проблемой нужно работать”, - добавил министр. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, антон котяков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество