Рейтинг@Mail.ru
Савельев допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
10:19 20.06.2025 (обновлено: 10:34 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/mintrans-2024121753.html
Савельев допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство
Савельев допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство - РИА Новости, 20.06.2025
Савельев допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство
Министерство транспорта РФ в русле общего развития отрасли может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики, такое мнение высказал РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:19:00+03:00
2025-06-20T10:34:00+03:00
пмэф-2025
экономика
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024126674_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_ba7cef8e65fade68ae27f70cfb38dc08.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Министерство транспорта РФ в русле общего развития отрасли может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики, такое мнение высказал РИА Новости вице-премьер Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ. Он отметил, что за счет технологий и цифровизации на горизонте 10-15 лет отрасль будет трансформироваться из исключительно транспортной, перевозочной, в логистическую – ориентированную на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью. "Полагаю, что министерство транспорта тоже трансформируется в министерство инфраструктурного развития и логистики", - сказал Савельев. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984858192.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024126674_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_c5960ccb150063b0e508a8ec708b62f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Савельев допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство

Савельев: Минтранс может стать министерством инфраструктурного развития

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на ПМЭФ-2025
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Министерство транспорта РФ в русле общего развития отрасли может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики, такое мнение высказал РИА Новости вице-премьер Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ.
Он отметил, что за счет технологий и цифровизации на горизонте 10-15 лет отрасль будет трансформироваться из исключительно транспортной, перевозочной, в логистическую – ориентированную на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью.
"Полагаю, что министерство транспорта тоже трансформируется в министерство инфраструктурного развития и логистики", - сказал Савельев.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта
20 ноября 2024, 15:57
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала