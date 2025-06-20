https://ria.ru/20250620/mintrans-2024121753.html
Савельев допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство
Савельев допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство - РИА Новости, 20.06.2025
Савельев допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство
Министерство транспорта РФ в русле общего развития отрасли может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики, такое мнение высказал РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:19:00+03:00
2025-06-20T10:19:00+03:00
2025-06-20T10:34:00+03:00
пмэф-2025
экономика
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Министерство транспорта РФ в русле общего развития отрасли может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики, такое мнение высказал РИА Новости вице-премьер Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ. Он отметил, что за счет технологий и цифровизации на горизонте 10-15 лет отрасль будет трансформироваться из исключительно транспортной, перевозочной, в логистическую – ориентированную на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью. "Полагаю, что министерство транспорта тоже трансформируется в министерство инфраструктурного развития и логистики", - сказал Савельев. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Савельев допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство
Савельев: Минтранс может стать министерством инфраструктурного развития
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Министерство транспорта РФ в русле общего развития отрасли может трансформироваться в министерство инфраструктурного развития и логистики, такое мнение высказал РИА Новости вице-премьер Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ.
Он отметил, что за счет технологий и цифровизации на горизонте 10-15 лет отрасль будет трансформироваться из исключительно транспортной, перевозочной, в логистическую – ориентированную на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью.
"Полагаю, что министерство транспорта тоже трансформируется в министерство инфраструктурного развития и логистики", - сказал Савельев.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.