https://ria.ru/20250620/minjust-2024189963.html

Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах

Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах - РИА Новости, 20.06.2025

Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах

Глава Минюста Константин Чуйченко выступил за обязательное участие переговорщика при разводах. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:49:00+03:00

2025-06-20T12:49:00+03:00

2025-06-20T15:41:00+03:00

пмэф-2025

общество

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйченко выступил за обязательное участие переговорщика при разводах."Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего, по семейным делам. Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", — сказал он на полях ПМЭФ.Другие заявления Чуйченко:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250326/razvod-1598413963.html

https://ria.ru/20250402/imuschestvo-2008792677.html

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общество, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)