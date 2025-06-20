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Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:49 20.06.2025 (обновлено: 15:41 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/minjust-2024189963.html
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах - РИА Новости, 20.06.2025
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах
Глава Минюста Константин Чуйченко выступил за обязательное участие переговорщика при разводах. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:49:00+03:00
2025-06-20T15:41:00+03:00
пмэф-2025
общество
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйченко выступил за обязательное участие переговорщика при разводах."Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего, по семейным делам. Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", — сказал он на полях ПМЭФ.Другие заявления Чуйченко:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250326/razvod-1598413963.html
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общество, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
ПМЭФ-2025, Общество, Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах

Минюст предложил ввести обязательную медиацию при разводах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр юстиции Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025
Министр юстиции Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр юстиции Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйченко выступил за обязательное участие переговорщика при разводах.
"Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего, по семейным делам. Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена", — сказал он на полях ПМЭФ.
Развод - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Другие заявления Чуйченко:
  • исполнительные листы по решениям всех судов нужно перевести в электронный вид;
  • реализовано это будет в ближайшее время;
  • следует внедрить механизм принудительного исполнения обеспечительных мер, принятых третейскими судами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ПМЭФ-2025ОбществоКонстантин ЧуйченкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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