https://ria.ru/20250620/merts-2024185916.html

Политики из АдГ и партии "Левые" призвали Мерца провести разговор с Путиным

Политики из АдГ и партии "Левые" призвали Мерца провести разговор с Путиным - РИА Новости, 20.06.2025

Политики из АдГ и партии "Левые" призвали Мерца провести разговор с Путиным

Политики из немецких партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали канцлера Фридриха Мерца провести разговор с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:39:00+03:00

2025-06-20T12:39:00+03:00

2025-06-20T12:39:00+03:00

фридрих мерц

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Политики из немецких партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали канцлера Фридриха Мерца провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее президент России заявил, что если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта. Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельман заявил, что такой разговор мог бы положить начало контактам. "Правительство ФРГ слишком долго не предпринимало достаточно дипломатических усилий... Если есть хоть малейший шанс положить конец гибели людей, то я считаю, что это наш долг пойти на это и сделать попытку", - сказал Пельман в интервью изданиям Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Официальный представитель АдГ по внешнеполитическим вопросам Маркус Фронмайер считает, что Мерц должен рассмотреть предложение Путина "предметно и ответственно". "Если президент Путин публично заявляет о своей готовности к переговорам, это не следует игнорировать, а следует использовать в качестве возможной отправной точки для дипломатии", - сказал Фронмайер. Ранее ряд крупных политиков входящей в кабмин Германии партии социал-демократов (СДПГ) выступил за начало переговоров правительства с Российской Федерацией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ, сообщал журнал Stern со ссылкой на подписанный политиками манифест.

https://ria.ru/20250618/merts-2023619451.html

https://ria.ru/20250615/zaharova-2023009553.html

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