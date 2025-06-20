https://ria.ru/20250620/melnichenko-2024344518.html

Инвестиции в новый аэровокзал Пензы составят до 5 млрд руб

Инвестиции в новый аэровокзал Пензы составят до 5 млрд руб - РИА Новости, 20.06.2025

Инвестиции в новый аэровокзал Пензы составят до 5 млрд руб

Пензенская область и АО "Аэропорт города Пензы" на Петербургском международном экономическом форме подписали соглашение о намерениях, направленных на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:01:00+03:00

2025-06-20T18:01:00+03:00

2025-06-20T18:01:00+03:00

пензенская область

пенза

пензенская область

олег мельниченко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пензенская область и АО "Аэропорт города Пензы" на Петербургском международном экономическом форме подписали соглашение о намерениях, направленных на строительство нового терминала с объемом инвестиций до 5 миллиардов рублей взамен аэровокзала, возведенного более 60 лет назад, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Историческое для нашего региона событие - в присутствии главы Росавиации Дмитрия Викторовича Ядрова подписали с акционером "Аэропорта города Пензы" Дмитрием Михайловичем Денисовым соглашение о намерениях по строительству нового аэровокзала. Это один из знаковых инвестпроектов Пензенской области, представленный на ПМЭФ-2025. Общая площадь нового терминала - более 10 тысяч квадратных метров. С учетом всей необходимой инфраструктуры объем инвестиций может составить до 5 миллиардов (рублей)", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По словам главы региона, новый аэровокзал рассчитан на пропускную способность не менее 400 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и не менее 200 - на международных. "В год пассажиропоток составит до 700 тысяч человек. На заявленную мощность с учетом международных рейсов обновленный аэропорт сможет выйти к 2030 году. "Аэрофлот" подтвердил готовность рассмотреть заявки на новые рейсы. Глава Росавиации поддержал наш проект", - добавил губернатор. Областное правительство уточняет, что будет создано 150 новых рабочих мест. "Дмитрий Ядров акцентировал внимание на том, что на этапе проектирования необходимо вписать существующую взлетно-посадочную полосу в инфраструктуру терминала. После обновления аэровокзала откроются дополнительные возможности для пассажиров, авиакомпаний и грузоперевозчиков. Пенза сможет принимать различные самолеты, включая тяжелый самолет Ил-76", - говорится в сообщении. Вопрос строительства нового аэровокзала Пензы стоит на повестке регионального правительства с 2017 года. В декабре 2023 года Мельниченко заявил, что проект планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства. В настоящее время для обслуживания пассажирских перевозок в Пензе используется первый этаж существующего здания аэровокзала постройки 1963 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250612/znak-2022542963.html

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пенза, пензенская область, олег мельниченко