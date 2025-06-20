https://ria.ru/20250620/medinskij-2024408894.html

Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса

Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса - РИА Новости, 20.06.2025

Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:02:00+03:00

2025-06-20T21:02:00+03:00

2025-06-20T21:21:00+03:00

киев

йозеф геббельс

вооруженные силы украины

в мире

россия

украина

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса заявления украинской пропаганды о переданных Киеву телах погибших солдат и офицеров ВСУ."Я бы очень просил, чтобы наши украинские партнеры по переговорам как-то утихомирили своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде. Потому что аналогии, к сожалению, с Катынским процессом и с этими всеми геббельсовскими манипуляциями были совершенно очевидными", - сказал Мединский в интервью RT, комментируя попытки Киева утверждать, что среди переданных ему 6 тысяч тел бойцов ВСУ якобы есть россияне.Мединский 16 июня сообщил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания и всего украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. При этом украинская сторона пыталась сорвать договоренности, когда 7 июня неожиданно перенесла приемку тел. Процесс передачи тел удалось начать 11 июня.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, йозеф геббельс, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, владимир мединский