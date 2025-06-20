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Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса - РИА Новости, 20.06.2025
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21:02 20.06.2025 (обновлено: 21:21 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/medinskij-2024408894.html
Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса
Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса - РИА Новости, 20.06.2025
Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:02:00+03:00
2025-06-20T21:21:00+03:00
киев
йозеф геббельс
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
владимир мединский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса заявления украинской пропаганды о переданных Киеву телах погибших солдат и офицеров ВСУ."Я бы очень просил, чтобы наши украинские партнеры по переговорам как-то утихомирили своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде. Потому что аналогии, к сожалению, с Катынским процессом и с этими всеми геббельсовскими манипуляциями были совершенно очевидными", - сказал Мединский в интервью RT, комментируя попытки Киева утверждать, что среди переданных ему 6 тысяч тел бойцов ВСУ якобы есть россияне.Мединский 16 июня сообщил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания и всего украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. При этом украинская сторона пыталась сорвать договоренности, когда 7 июня неожиданно перенесла приемку тел. Процесс передачи тел удалось начать 11 июня.
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киев, йозеф геббельс, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, владимир мединский
Киев, Йозеф Геббельс, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Владимир Мединский
Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса

Мединский сравнил заявления Киева о переданных телах с манипуляциями Геббельса

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса заявления украинской пропаганды о переданных Киеву телах погибших солдат и офицеров ВСУ.
"Я бы очень просил, чтобы наши украинские партнеры по переговорам как-то утихомирили своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде. Потому что аналогии, к сожалению, с Катынским процессом и с этими всеми геббельсовскими манипуляциями были совершенно очевидными", - сказал Мединский в интервью RT, комментируя попытки Киева утверждать, что среди переданных ему 6 тысяч тел бойцов ВСУ якобы есть россияне.
Мединский 16 июня сообщил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания и всего украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. При этом украинская сторона пыталась сорвать договоренности, когда 7 июня неожиданно перенесла приемку тел. Процесс передачи тел удалось начать 11 июня.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский
9 июня, 20:29
 
КиевЙозеф ГеббельсВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраинаВладимир Мединский
 
 
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