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Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса
Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса - РИА Новости, 20.06.2025
Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:02:00+03:00
2025-06-20T21:02:00+03:00
2025-06-20T21:21:00+03:00
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йозеф геббельс
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса заявления украинской пропаганды о переданных Киеву телах погибших солдат и офицеров ВСУ."Я бы очень просил, чтобы наши украинские партнеры по переговорам как-то утихомирили своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде. Потому что аналогии, к сожалению, с Катынским процессом и с этими всеми геббельсовскими манипуляциями были совершенно очевидными", - сказал Мединский в интервью RT, комментируя попытки Киева утверждать, что среди переданных ему 6 тысяч тел бойцов ВСУ якобы есть россияне.Мединский 16 июня сообщил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания и всего украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. При этом украинская сторона пыталась сорвать договоренности, когда 7 июня неожиданно перенесла приемку тел. Процесс передачи тел удалось начать 11 июня.
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Киев, Йозеф Геббельс, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Владимир Мединский
Мединский сравнил украинские заявления о телах с манипуляциями Геббельса
Мединский сравнил заявления Киева о переданных телах с манипуляциями Геббельса