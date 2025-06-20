В Хабаровском крае нашли пенсионерок, потерявшихся в лесу
Двух потерявшихся пенсионерок нашли в лесу в Хабаровском крае спустя трое суток
© МЧС Хабаровского края/TelegramСпасатели нашли потерявшихся в лесу двух пенсионерок в Хабаровском крае
Спасатели нашли потерявшихся в лесу двух пенсионерок в Хабаровском крае
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Спустя трое суток нашли потерявшихся в лесу двух пенсионерок в Хабаровском крае, пожилые женщины были ослаблены, сообщил краевой главк МЧС.
Ранее главное управление МЧС края сообщало, что две жительницы посёлка Мухен 17 июня ушли в лес за ягодами, и с ними пропала связь. Одной из женщин 66 лет, другой 69. На поиски в район имени Лазо из Хабаровска выехала группа поисково-спасательного отряда.
Отмечается, что поиски велись совместно с сотрудником полиции и 77-летним местным жителем, который вместе с сестрами-пенсионерками ходил по лесу. Мужчина показал место, где группа зашла в лесной массив для сбора дикоросов. Поисковая группа обнаружила свежие следы, ведущие вниз к болоту с кочками и травой по пояс. Спасатели шли вдоль края болота и кричали. Также водитель аварийно-спасательного автомобиля периодически включал сирену. Отпечатки обуви женщин часто перекрывались свежими медвежьими лапами, добавляет краевой главк.
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"Пройдя порядка 8 километров по валежнику, заросшей густой травой и подлеском местности, спасатели услышали слабый хриплый женский голос, который звал на помощь. В кочке они и нашли сестер, которые, несмотря на то, что в лесу провели три дня и изрядно ослабли, старались бодриться", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, у одной из пожилых женщин болели нога и поясница, но несмотря на недуг, она порывалась идти в обратный путь самостоятельно, но в итоге спасатель МЧС России Сергей Кандауров нес её на спине почти два километра. Вторая женщина вышла к дороге вместе с группой самостоятельно.
Пенсионерок благополучно доставили домой, сообщает ведомство.
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