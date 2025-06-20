https://ria.ru/20250620/mchs-2024255529.html

МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы

МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы - РИА Новости, 20.06.2025

МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы

Небольшие очаги горения, возникшие из-за неисправности бытовых электрических приборов, можно потушить с помощью питьевой или кальцинированной соды, стирального... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:33:00+03:00

2025-06-20T15:33:00+03:00

2025-06-20T15:35:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Небольшие очаги горения, возникшие из-за неисправности бытовых электрических приборов, можно потушить с помощью питьевой или кальцинированной соды, стирального порошка, при этом ни в коем случае нельзя использовать воду для борьбы с огнем, предупреждает ГУ МЧС Москвы в своем Telegram-канале. "Небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка)", - говорится в памятке столичного главка МЧС. Спасатели отмечают, что при возгорании находящихся под напряжением бытовых приборов категорически запрещается использовать воду - это опасно для жизни. Если же огонь не удается потушить самостоятельно, необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных.

https://realty.ria.ru/20250501/dom-2013872306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия