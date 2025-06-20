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МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы - РИА Новости, 20.06.2025
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15:33 20.06.2025 (обновлено: 15:35 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/mchs-2024255529.html
МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы
МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы - РИА Новости, 20.06.2025
МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы
Небольшие очаги горения, возникшие из-за неисправности бытовых электрических приборов, можно потушить с помощью питьевой или кальцинированной соды, стирального... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:33:00+03:00
2025-06-20T15:35:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Небольшие очаги горения, возникшие из-за неисправности бытовых электрических приборов, можно потушить с помощью питьевой или кальцинированной соды, стирального порошка, при этом ни в коем случае нельзя использовать воду для борьбы с огнем, предупреждает ГУ МЧС Москвы в своем Telegram-канале. "Небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка)", - говорится в памятке столичного главка МЧС. Спасатели отмечают, что при возгорании находящихся под напряжением бытовых приборов категорически запрещается использовать воду - это опасно для жизни. Если же огонь не удается потушить самостоятельно, необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия
МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы

МЧС посоветовало тушить горящие электроприборы содой или стиральным порошком

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Небольшие очаги горения, возникшие из-за неисправности бытовых электрических приборов, можно потушить с помощью питьевой или кальцинированной соды, стирального порошка, при этом ни в коем случае нельзя использовать воду для борьбы с огнем, предупреждает ГУ МЧС Москвы в своем Telegram-канале.
"Небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка)", - говорится в памятке столичного главка МЧС.
Спасатели отмечают, что при возгорании находящихся под напряжением бытовых приборов категорически запрещается использовать воду - это опасно для жизни.
Если же огонь не удается потушить самостоятельно, необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных.
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