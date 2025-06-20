https://ria.ru/20250620/maslov-2024259795.html

Андрей Маслов: тренды золотодобычи – автоматизация и роботизация процессов

Андрей Маслов: тренды золотодобычи – автоматизация и роботизация процессов - РИА Новости, 20.06.2025

Андрей Маслов: тренды золотодобычи – автоматизация и роботизация процессов

Глобальный тренд на импортозамещение технологий активно проявляется в сфере золотодобычи. Один из крупнейших игроков отрасли на Дальнем Востоке – АО... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:44:00+03:00

2025-06-20T15:44:00+03:00

2025-06-20T15:47:00+03:00

интервью

золоторудная компания "павлик"

импортозамещение

цифровизация

дальний восток

бизнес

пмэф-2025

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Глобальный тренд на импортозамещение технологий активно проявляется в сфере золотодобычи. Один из крупнейших игроков отрасли на Дальнем Востоке – АО "Золоторудная компания ПАВЛИК" на собственном опыте убедилась в важности импортозамещения для развития бизнеса и имеет успешный опыт применения отечественного оборудования. Компания разработала экспресс-метод анализа проб, который презентовала на Петербургском международном экономическом форуме. Об основных трендах в добывающей отрасли, использовании ИИ и других инноваций, а также важности обмена опытом в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 рассказал технический директор, заместитель генерального директора по производству АО "ПАВЛИК" Андрей Маслов.– Андрей Валерьевич, сейчас идет глобальный тренд на импортозамещение технологий. Как он проявляется в сфере золотодобычи?– Компания "ПАВЛИК" хорошо знакома с потребностью импортозамещения. На этапе реализации проекта "ПАВЛИК-2" (строительство второй очереди золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) – прим. ред.) мы столкнулись со многими сложностями, в том числе уходом западных компаний с рынка. В этой связи часть оборудования – например, насосное, частотные преобразователи, модуль десорбции – не были поставлены.Но на рынке, в том числе РФ, есть компании, которые развиваются и производят оборудование не хуже западного, а некоторые даже лучше. Нам в короткие сроки удалось наладить с ними контакт и закупить недостающее оборудование. Итогом стал успешный запуск второй очереди ЗИФ. В настоящее время нам удалось на 100% обезопасить свое производство, мы нашли компании для поставки всего эксплуатируемого оборудования.Рынок импортозамещения в России живой, и он растет, в том числе развиваются производители систем управления оборудованием. Ранее данный сектор в производстве нашей страны был слабо развит.– Каковы причины обострения конкуренции в добывающих отраслях в мире? Как Вы считаете, российские предприятия имеют преимущества в конкурентной борьбе?– Как таковой конкуренции среди российских добывающих предприятий нет. А обострение на внешнеполитической арене подтолкнуло российские компании к сотрудничеству, обмену опытом. Развивается профессиональный промышленный туризм. Представители разных компаний посещают площадки друг друга для обсуждения на месте насущных вопросов, для развития компетенций. Никто не отказывает в обмене информацией о наработках в вопросах поставки оборудования и материалов для обеспечения непрерывного производства. Это очень важно.Если сравнивать российские добывающие компании с иностранными, то у нас есть существенное преимущество, так как почти все добываемое сырье находится в границах нашей страны. Добыча и разработка осуществляется силами соотечественников – то есть людей, обладающих схожим мышлением. Иностранные компании зачастую ведут промышленную разработку далеко за пределами своих стран, а для работы привлекают местных жителей. Разность мышления добавляет сложностей в непростой процесс добычи и обогащения минерального сырья.– Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики АО "ПАВЛИК" состоялся в сентябре 2023 года. Какие итоги после двух лет работы?– Сам факт запуска второй очереди ЗИФ является большой победой для нас. Но мы не живем былыми заслугами. В итоге за два года нам удалось выйти на проектную мощность и превысить ее на 50%. Мы зафиксировали данный показатель и выдержали его. Также мы обеспечили коэффициент использования оборудования (КИО) на уровне 94%. Показатели извлечения золота второй очереди ЗИФ достигли показателей первой очереди (первая ЗИФ эксплуатируется с 2015 года).Мы не останавливаемся на достигнутом, многие процессы модернизации и нововведения находятся на этапе исследования и внедрения.– Расскажите, пожалуйста, какие инновации уже внедрены в добывающей отрасли и как они могут изменить специфику работы?– В настоящее время большое внимание уделяется цифровизации производства. Это позволяет повысить уровень контроля и выявить возможные отклонения еще на этапе их развития – сработать на опережение. Виртуальные подсказчики и искусственный интеллект (ИИ) также повсеместно внедряются. Их задача – облегчить труд персонала и повысить его эффективность. Текущие темпы и объемы производства без внедрения ИИ потребовали бы существенного увеличения штата. Это не всегда возможно, так как многие операции требуют особых навыков и опыта работы.За счет ИИ появляется возможность управлять частью систем дистанционно: один человек может выполнять контроль и регулирование процесса на нескольких участках. Все это существенно повышает эффективность, производство становится более бережливым.– Давайте подытожим, какие тренды будут преобладать в технической части отрасли в ближайшие годы?– Автоматизация и роботизация процессов, применение ИИ в технологических процессах – это основные тренды. Считаю, что всем добывающим предприятиям необходимо делать акцент на данных технологиях.– Вы презентовали на ПМЭФ лабораторию гамма-активационного анализа (ГАА) – установку "Au-Изомер", разработанную АО "ПАВЛИК". Каковы перспективы этой разработки?– Да, это проект, который в настоящее время является уникальным для России. Подобные лаборатории существуют в Австралии, США, ряде стран Африки и Узбекистане. С 2022 года мы убедились в эффективности и превосходстве применения ГАА-технологии для анализа геологических проб. Преимущества заключаются в экспресс-подходе (анализ одной пробы занимает менее 60 секунд); в том, что пробы не разрушаются (одну пробу можно отправлять на повторное исследование); представительности пробы (масса пробы 350-500 грамм), а также экологичности (отсутствуют отходы и выбросы).Диапазон измерения золота для установки "Au-Изомер" от 0,2 гигатонны (Гт) и выше. Причем даже на малых содержаниях отмечается высокая достоверность результатов. С момента запуска лаборатории мы проанализировали более миллиона проб. Модернизация установки и сокращение времени исследований позволило, помимо своих проб, брать в работу пробы сторонних заказчиков.Основное преимущество нашей лаборатории ГАА, на мой взгляд, это экспрессность. Масштабирование количества исследуемых проб позволяет с большей эффективностью отрабатывать месторождение, сводя к минимуму возможные потери полезного компонента. Это, в свою очередь, существенно оптимизирует затраты недропользователя, а государство получает больше дохода и высокоэффективную отработку лицензий.– Каких производственных результатов вы ожидаете от новой лаборатории?- Лаборатория уже позволила усилить направление геологоразведки флангов месторождения "ПАВЛИК". Благодаря этому мы ожидаем прирост запасов и увеличение цикла отработки месторождения.– В чем, на ваш взгляд, главные достижения АО "ПАВЛИК" за последние 10 лет? Расскажите об основных технических победах компании.– Компания "ПАВЛИК" эксплуатирует одноименное месторождение в Магаданской области. Морфология рудного тела непростая, минералогический состав разнообразен в рамках одного карьера. Все это серьезно осложняет процесс отработки и извлечения полезного компонента.Однако нам удалось добиться производительности обогатительного комплекса на уровне 13,5 миллионов тонн руды в год. Процесс обогащения трансформировался в процессе эксплуатации, подстраиваясь под разные типы руд. Благодаря вовлеченности и контролю нам удалось вывести показатели извлечения золота на уровне 80%, обеспечить высокую надежность оборудования.Но главный успех компании "ПАВЛИК" – коллектив высококлассных специалистов.– В рамках ПМЭФ состоялась конференция "Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики". Как вы оцениваете ее итоги?– Конференции и форумы, особенного такого высокого международного уровня, всегда полезны. Состоявшиеся сессии позволили обсудить вопросы долгосрочной стратегии развития отрасли в целом, понять потребности участников и подметить для каждого новые направления возможного роста. Особое внимание уделено взаимоотношениям России со странами Африки. Наши знания, опыт, желание развиваться и расти имеют огромный спрос в Африке. Для российских компаний это взаимодействие является возможностью выхода на новый уровень. Для африканских стран приход российских инвесторов – это возможность почерпнуть новые знания и повысить уровень жизни своего народа.Также в рамках сессий большое внимание уделено вопросам образования, все участники добывающей отрасли испытывают потребность в квалифицированных кадрах, которые имеют знания подстать новым тенденциям. Прошедшие дискуссии полезны для всех участников.– Какие горизонты для работы открываются после ПМЭФ?– Самый главный результат – новые знакомства, деловое партнерство. По результатам форума всем участникам будет повод оценить свои планы и, возможно, скорректировать с учетом новой информации. Для нас состоявшийся форум – возможность заявить о себе, показать результат нашей работы, нам есть чем гордиться. Мы открыты для диалога и обмена опытом, помощи нашим коллегам, ну и для предложений к расширению.

https://ria.ru/20250618/pavlik-2023716679.html

https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html

https://ria.ru/20250421/zolotok-2012514419.html

https://ria.ru/20250602/pavlik-2019085307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, золоторудная компания "павлик", импортозамещение, цифровизация, дальний восток, бизнес