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Убежище для Маска может принести огромную пользу России, считает Даванков

Убежище для Маска может принести огромную пользу России, считает Даванков - РИА Новости, 20.06.2025

Убежище для Маска может принести огромную пользу России, считает Даванков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") настаивает на предоставлении политического убежища в России американскому предпринимателю Илону Маску,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:32:00+03:00

2025-06-20T14:32:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") настаивает на предоставлении политического убежища в России американскому предпринимателю Илону Маску, депутат считает, что это может принести пользу стране. Ранее в СМИ появилась информация, что на полях ПМЭФ Даванков заявил о получении российским внешнеполитическим ведомством просьбы о предоставлении Маску политического убежища в России. По словам Даванкова, МИД РФ должен был дать ответ по этой просьбе в течение месяца. В МИД 20 июня ответили, что Даванков "там не работает", а высокопоставленный источник в Москве сообщил СМИ, что хайп вице-спикера Госдумы перешел все нормы приличия и подобное поведение не соответствует занимаемой им должности. "Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесется к моему предложению серьезно. Если мы хотим лидерства в технологиях — нужно идти на смелые шаги", - сказал Даванков журналистам. Он добавил, "что касается позиции "высокопоставленного источника" - он бы к этому так не относился. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости 10 июня сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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