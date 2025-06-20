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Убежище для Маска может принести огромную пользу России, считает Даванков - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:32 20.06.2025 (обновлено: 14:39 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/mask-2024226724.html
Убежище для Маска может принести огромную пользу России, считает Даванков
Убежище для Маска может принести огромную пользу России, считает Даванков - РИА Новости, 20.06.2025
Убежище для Маска может принести огромную пользу России, считает Даванков
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") настаивает на предоставлении политического убежища в России американскому предпринимателю Илону Маску,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:32:00+03:00
2025-06-20T14:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") настаивает на предоставлении политического убежища в России американскому предпринимателю Илону Маску, депутат считает, что это может принести пользу стране. Ранее в СМИ появилась информация, что на полях ПМЭФ Даванков заявил о получении российским внешнеполитическим ведомством просьбы о предоставлении Маску политического убежища в России. По словам Даванкова, МИД РФ должен был дать ответ по этой просьбе в течение месяца. В МИД 20 июня ответили, что Даванков "там не работает", а высокопоставленный источник в Москве сообщил СМИ, что хайп вице-спикера Госдумы перешел все нормы приличия и подобное поведение не соответствует занимаемой им должности. "Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесется к моему предложению серьезно. Если мы хотим лидерства в технологиях — нужно идти на смелые шаги", - сказал Даванков журналистам. Он добавил, "что касается позиции "высокопоставленного источника" - он бы к этому так не относился. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости 10 июня сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, владислав даванков, илон маск, госдума рф, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Москва, Владислав Даванков, Илон Маск, Госдума РФ, В мире
Убежище для Маска может принести огромную пользу России, считает Даванков

Даванков: убежище Маску может принести больше пользы для РФ, чем помощь Сноудену

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Даванков на ПМЭФ-2025
Владислав Даванков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владислав Даванков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") настаивает на предоставлении политического убежища в России американскому предпринимателю Илону Маску, депутат считает, что это может принести пользу стране.
Ранее в СМИ появилась информация, что на полях ПМЭФ Даванков заявил о получении российским внешнеполитическим ведомством просьбы о предоставлении Маску политического убежища в России. По словам Даванкова, МИД РФ должен был дать ответ по этой просьбе в течение месяца.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска
Вчера, 10:56
В МИД 20 июня ответили, что Даванков "там не работает", а высокопоставленный источник в Москве сообщил СМИ, что хайп вице-спикера Госдумы перешел все нормы приличия и подобное поведение не соответствует занимаемой им должности.
"Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесется к моему предложению серьезно. Если мы хотим лидерства в технологиях — нужно идти на смелые шаги", - сказал Даванков журналистам.
Он добавил, "что касается позиции "высокопоставленного источника" - он бы к этому так не относился.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости 10 июня сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияМоскваВладислав ДаванковИлон МаскГосдума РФВ мире
 
 
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