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Отец Маска отреагировал на сообщения о просьбе сына к России об убежище - РИА Новости, 20.06.2025
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13:54 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/mask-2024215326.html
Отец Маска отреагировал на сообщения о просьбе сына к России об убежище
Отец Маска отреагировал на сообщения о просьбе сына к России об убежище - РИА Новости, 20.06.2025
Отец Маска отреагировал на сообщения о просьбе сына к России об убежище
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол выразил сомнение в правдивости информации о просьбе сына предоставить ему политическое убежище в России. Об РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:54:00+03:00
2025-06-20T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол выразил сомнение в правдивости информации о просьбе сына предоставить ему политическое убежище в России. Об этом он заявил "Известиям"."Нет, я не думаю, что это правда", — сказал он.Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости рассказал, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал дождаться заявлений МИД или Маска.В начале июня между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Предприниматель и хозяин Белого дома обменялись несколькими оскорбительными репликами в соцсетях, но позже Маск выразил сожаление о некоторых своих постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения с бизнесменом.
https://ria.ru/20250608/ssha-2021510629.html
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в мире, илон маск, эррол маск, сша, россия
В мире, Илон Маск, Эррол Маск, США, Россия
Отец Маска отреагировал на сообщения о просьбе сына к России об убежище

Отец Маска усомнился в сообщениях о просьбе сына предоставить убежище в РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол выразил сомнение в правдивости информации о просьбе сына предоставить ему политическое убежище в России. Об этом он заявил "Известиям".
"Нет, я не думаю, что это правда", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Отношения Маска и Трампа погубили худшие люди Америки
8 июня, 08:00
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости рассказал, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал дождаться заявлений МИД или Маска.
В начале июня между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Предприниматель и хозяин Белого дома обменялись несколькими оскорбительными репликами в соцсетях, но позже Маск выразил сожаление о некоторых своих постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения с бизнесменом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Маск раскрыл данные о том, употребляет ли он наркотики
18 июня, 01:16
 
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