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Отец Маска отреагировал на сообщения о просьбе сына к России об убежище

Отец Маска отреагировал на сообщения о просьбе сына к России об убежище - РИА Новости, 20.06.2025

Отец Маска отреагировал на сообщения о просьбе сына к России об убежище

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол выразил сомнение в правдивости информации о просьбе сына предоставить ему политическое убежище в России. Об РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:54:00+03:00

2025-06-20T13:54:00+03:00

2025-06-20T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол выразил сомнение в правдивости информации о просьбе сына предоставить ему политическое убежище в России. Об этом он заявил "Известиям"."Нет, я не думаю, что это правда", — сказал он.Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости рассказал, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал дождаться заявлений МИД или Маска.В начале июня между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Предприниматель и хозяин Белого дома обменялись несколькими оскорбительными репликами в соцсетях, но позже Маск выразил сожаление о некоторых своих постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения с бизнесменом.

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