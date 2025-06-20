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В Кремле усомнились, что Илон Маск просил убежище в России - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:47 20.06.2025 (обновлено: 11:57 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/mask-2024159523.html
В Кремле усомнились, что Илон Маск просил убежище в России
В Кремле усомнились, что Илон Маск просил убежище в России - РИА Новости, 20.06.2025
В Кремле усомнились, что Илон Маск просил убежище в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что американский предприниматель Илон Маск мог действительно просить убежища, указав на то, что... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:47:00+03:00
2025-06-20T11:57:00+03:00
россия
илон маск
пмэф-2025
в мире
дмитрий песков
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что американский предприниматель Илон Маск мог действительно просить убежища, указав на то, что никто эту информацию не подтверждал."Зачем ему убежище просить? Может, это "утка?" - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, комментируя сообщения о том, что Маск якобы попросил политубежище в РФ."Никто и не подтвердил. По-моему, даже интриги нет", - добавил Песков.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, илон маск, в мире, дмитрий песков
Россия, Илон Маск, ПМЭФ-2025, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле усомнились, что Илон Маск просил убежище в России

Песков усомнился, что Илон Маск просил убежище в России

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Allison Robbert
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что американский предприниматель Илон Маск мог действительно просить убежища, указав на то, что никто эту информацию не подтверждал.
"Зачем ему убежище просить? Может, это "утка?" - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, комментируя сообщения о том, что Маск якобы попросил политубежище в РФ.
"Никто и не подтвердил. По-моему, даже интриги нет", - добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Выберут преемника". Стало известно, что воссоединит Трампа с Маском
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ПМЭФ-2025РоссияИлон МаскВ миреДмитрий Песков
 
 
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