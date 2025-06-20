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В Кремле усомнились, что Илон Маск просил убежище в России

В Кремле усомнились, что Илон Маск просил убежище в России - РИА Новости, 20.06.2025

В Кремле усомнились, что Илон Маск просил убежище в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что американский предприниматель Илон Маск мог действительно просить убежища, указав на то, что... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:47:00+03:00

2025-06-20T11:47:00+03:00

2025-06-20T11:57:00+03:00

россия

илон маск

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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что американский предприниматель Илон Маск мог действительно просить убежища, указав на то, что никто эту информацию не подтверждал."Зачем ему убежище просить? Может, это "утка?" - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, комментируя сообщения о том, что Маск якобы попросил политубежище в РФ."Никто и не подтвердил. По-моему, даже интриги нет", - добавил Песков.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, илон маск, в мире, дмитрий песков