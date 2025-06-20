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Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска - РИА Новости, 20.06.2025
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10:56 20.06.2025 (обновлено: 11:29 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/mask-2024135991.html
Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска
Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска - РИА Новости, 20.06.2025
Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что американский бизнесмен Илон Маск попросил убежища в России. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:56:00+03:00
2025-06-20T11:29:00+03:00
дмитрий песков
илон маск
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что американский бизнесмен Илон Маск попросил убежища в России. "Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать" , — сказал он журналистам на полях ПМЭФ. На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости рассказал, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250608/ssha-2021510629.html
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дмитрий песков, илон маск, россия, в мире
Дмитрий Песков, Илон Маск, Россия, В мире
Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска

Песков на вопрос об убежище для Маска предложил дождаться его заявлений

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что американский бизнесмен Илон Маск попросил убежища в России.
"Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать" , — сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Отношения Маска и Трампа погубили худшие люди Америки
8 июня, 08:00
На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости рассказал, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.

В начале июня между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Предприниматель и хозяин Белого дома обменялись несколькими оскорбительными репликами в соцсетях, но позже Маск выразил сожаление о некоторых своих постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения с бизнесменом.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Маск выступил с дерзким призывом к СМИ
17 июня, 18:45
 
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