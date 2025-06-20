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Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска

Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска - РИА Новости, 20.06.2025

Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что американский бизнесмен Илон Маск попросил убежища в России. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:56:00+03:00

2025-06-20T10:56:00+03:00

2025-06-20T11:29:00+03:00

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что американский бизнесмен Илон Маск попросил убежища в России. "Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать" , — сказал он журналистам на полях ПМЭФ. На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости рассказал, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021510629.html

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дмитрий песков, илон маск, россия, в мире