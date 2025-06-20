Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска
Песков на вопрос об убежище для Маска предложил дождаться его заявлений
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что американский бизнесмен Илон Маск попросил убежища в России.
"Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать" , — сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости рассказал, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.
В начале июня между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Предприниматель и хозяин Белого дома обменялись несколькими оскорбительными репликами в соцсетях, но позже Маск выразил сожаление о некоторых своих постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения с бизнесменом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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