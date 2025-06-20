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В Уфе машина наехала на светофор
В Уфе машина наехала на светофор - РИА Новости, 20.06.2025
В Уфе машина наехала на светофор
Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате наезда BMW на светофор в Уфе, сообщает главное управление МЧС по Башкирии. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:36:00+03:00
2025-06-20T08:36:00+03:00
2025-06-20T10:13:00+03:00
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УФА, 20 июн - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате наезда BMW на светофор в Уфе, сообщает главное управление МЧС по Башкирии. "В Уфе, на улице Сельской Богородской, автомобиль BMW врезался в пешеходный светофор и вылетел с дороги. От мощного удара у легковушки оторвало колесо", - говорится в сообщении. По данным МЧС, уфимские спасатели помогли пострадавшим выбраться из покареженного автомобиля и оказали им первую помощь. "Всех увезли в больницу. Предварительно, в результате ДТП пострадали пять человек, один погиб. Причину ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - сообщили в ведомстве.Госавтоинспекция Уфы в своём Telegram-канале опубликовала видео момента аварии. По кадрам видно, как иномарка на большой скорости врезается в опору и ее выбрасывает на обочину. "Водитель иномарки не справился с управлением, допустил наезд на электроопору. От удара произошло возгорание автомобиля", - сообщает городская Госавтоинспекции.В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что в аварии погибла девушка, пять человек доставлены в больницу. "Водитель данного транспорта в этом году 15 раз был привлечён к ответственности за превышение скорости", - сказал представитель пресс-службы ГАИ.Другой источник РИА Новости в правоохранительных органах города сообщил, что, по предварительным данным следствия, водитель и пассажиры иномарки в момент ДДТ были под наркотическим опьянением.
https://ria.ru/20250616/dtp-2023148968.html
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уфа, происшествия
В Уфе машина наехала на светофор
Один человек погиб, пятеро пострадали при наезде BMW на светофор в Уфе
УФА, 20 июн - РИА Новости.
Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате наезда BMW на светофор в Уфе, сообщает главное управление
МЧС по Башкирии.
"В Уфе
, на улице Сельской Богородской, автомобиль BMW врезался в пешеходный светофор и вылетел с дороги. От мощного удара у легковушки оторвало колесо", - говорится в сообщении.
По данным МЧС
, уфимские спасатели помогли пострадавшим выбраться из покареженного автомобиля и оказали им первую помощь.
"Всех увезли в больницу. Предварительно, в результате ДТП пострадали пять человек, один погиб. Причину ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - сообщили в ведомстве.
Госавтоинспекция Уфы в своём Telegram-канале опубликовала видео момента аварии. По кадрам видно, как иномарка на большой скорости врезается в опору и ее выбрасывает на обочину. "Водитель иномарки не справился с управлением, допустил наезд на электроопору. От удара произошло возгорание автомобиля", - сообщает городская Госавтоинспекции.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что в аварии погибла девушка, пять человек доставлены в больницу. "Водитель данного транспорта в этом году 15 раз был привлечён к ответственности за превышение скорости", - сказал представитель пресс-службы ГАИ.
Другой источник РИА Новости в правоохранительных органах города сообщил, что, по предварительным данным следствия, водитель и пассажиры иномарки в момент ДДТ были под наркотическим опьянением.