Макрон выступит с речью на авиасалоне "Ле-Бурже"
Макрон на авиасалоне Ле-Бурже обозначит новую космическую стратегию Франции
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу посетит международный авиасалон "Ле-Бурже", где выступит с речью о новой космической стратегии Франции.
Ожидается, что Макрон прибудет на авиасалон на борту военного самолета Airbus A400M. Однако будущее их производства остается неопределенным, указывает издание Opinion.
"Из-за отсутствия новых заказов сборочный завод в Севилье, Испания, должен был поставить свой последний самолет в 2028 году, а затем закрыться. Чтобы продлить его работу еще на год, с минимальным производством восьми самолетов в год, Испания и Франция решили в понедельник разместить заказы еще на семь самолетов", - указывает СМИ.
Макрон посетит стенды ведущих французских производителей, таких как Airbus, Thales, Safran и Dassault Aviation, а затем, как ожидается, произнесет речь с призывом к стратегической автономии Европы в космосе.
"Эммануэль Макрон выступит с речью, адресованной европейским партнерам, включая Германию, Италию и Великобританию, чтобы внести предложения по совместному продвижению на фоне ускорения деятельности США и Китая. Космос становится милитаризированным очень, очень быстро", - цитирует агентство Франс Пресс источник в администрации президента.
Как отмечает издание Ouest France, французская космическая стратегия "обязательно будет европейской, суверенной и объединяющей гражданские и военные силы": "У нее будет три приоритета: спутниковые сети, известные как созвездия; доступ к космосу, включая ракеты и микропусковые установки, а также исследование космоса".
В четверг Елисейский дворец подтвердил "полную поддержку" Францией европейской инициативы по созданию спутниковой группировки Iris² - сети из 290 многоорбитальных спутников, которая должна обеспечивать услуги связи к 2030 году. По мнению Франции, она призвана "предложить альтернативу американским решениям", таким как Starlink, разработанный Илоном Маском, или "китайским решениям".
В видеообращении в честь 50-летия Европейского космического агентства ранее на этой неделе Макрон заявил, что "Европа должна сделать "смелый выбор" в "исследованиях, разведке, крупных промышленных программах, инновациях и военных вопросах" в космосе.
Накануне стало известно, что французское государство станет главным акционером Европейского спутникового оператора Eutelsat, конкурента проекта Илона Маска Starlink, о чем компания сообщила в коммюнике. К концу 2025 года компания готовит увеличение капитала на 1,35 миллиарда евро, и Франция, уже владеющая 13% акций, увеличит свою долю почти до 30%, инвестировав 717 миллионов евро.
Ранее на этой неделе министр обороны Себастьян Лекорню в ходе посещения авиасалона также сообщил, что Франция намерена инвестировать миллионы евро в военные разработки для конфликта на очень больших высотах (20-100 км), включая радары и перехватчики.
Макрон распорядился о наращивании военного производства
14 марта, 18:08