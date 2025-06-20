https://ria.ru/20250620/makron-2024070433.html

Макрон выступит с речью на авиасалоне "Ле-Бурже"

Макрон выступит с речью на авиасалоне "Ле-Бурже" - РИА Новости, 20.06.2025

Макрон выступит с речью на авиасалоне "Ле-Бурже"

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу посетит международный авиасалон "Ле-Бурже", где выступит с речью о новой космической стратегии Франции. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:46:00+03:00

2025-06-20T00:46:00+03:00

2025-06-20T00:46:00+03:00

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ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу посетит международный авиасалон "Ле-Бурже", где выступит с речью о новой космической стратегии Франции. Ожидается, что Макрон прибудет на авиасалон на борту военного самолета Airbus A400M. Однако будущее их производства остается неопределенным, указывает издание Opinion. "Из-за отсутствия новых заказов сборочный завод в Севилье, Испания, должен был поставить свой последний самолет в 2028 году, а затем закрыться. Чтобы продлить его работу еще на год, с минимальным производством восьми самолетов в год, Испания и Франция решили в понедельник разместить заказы еще на семь самолетов", - указывает СМИ. Макрон посетит стенды ведущих французских производителей, таких как Airbus, Thales, Safran и Dassault Aviation, а затем, как ожидается, произнесет речь с призывом к стратегической автономии Европы в космосе. "Эммануэль Макрон выступит с речью, адресованной европейским партнерам, включая Германию, Италию и Великобританию, чтобы внести предложения по совместному продвижению на фоне ускорения деятельности США и Китая. Космос становится милитаризированным очень, очень быстро", - цитирует агентство Франс Пресс источник в администрации президента. Как отмечает издание Ouest France, французская космическая стратегия "обязательно будет европейской, суверенной и объединяющей гражданские и военные силы": "У нее будет три приоритета: спутниковые сети, известные как созвездия; доступ к космосу, включая ракеты и микропусковые установки, а также исследование космоса". В четверг Елисейский дворец подтвердил "полную поддержку" Францией европейской инициативы по созданию спутниковой группировки Iris² - сети из 290 многоорбитальных спутников, которая должна обеспечивать услуги связи к 2030 году. По мнению Франции, она призвана "предложить альтернативу американским решениям", таким как Starlink, разработанный Илоном Маском, или "китайским решениям". В видеообращении в честь 50-летия Европейского космического агентства ранее на этой неделе Макрон заявил, что "Европа должна сделать "смелый выбор" в "исследованиях, разведке, крупных промышленных программах, инновациях и военных вопросах" в космосе. Накануне стало известно, что французское государство станет главным акционером Европейского спутникового оператора Eutelsat, конкурента проекта Илона Маска Starlink, о чем компания сообщила в коммюнике. К концу 2025 года компания готовит увеличение капитала на 1,35 миллиарда евро, и Франция, уже владеющая 13% акций, увеличит свою долю почти до 30%, инвестировав 717 миллионов евро. Ранее на этой неделе министр обороны Себастьян Лекорню в ходе посещения авиасалона также сообщил, что Франция намерена инвестировать миллионы евро в военные разработки для конфликта на очень больших высотах (20-100 км), включая радары и перехватчики.

https://ria.ru/20250619/bayru-2023952288.html

https://ria.ru/20250616/frantsiya-2023221231.html

https://ria.ru/20250314/makron-2005076203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, франция, испания, севилья, эммануэль макрон, илон маск, себастьян лекорню, airbus, safran, dassault aviation, airbus a400m