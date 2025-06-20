Рейтинг@Mail.ru
Макрон выступит с речью на авиасалоне "Ле-Бурже" - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/makron-2024070433.html
Макрон выступит с речью на авиасалоне "Ле-Бурже"
Макрон выступит с речью на авиасалоне "Ле-Бурже" - РИА Новости, 20.06.2025
Макрон выступит с речью на авиасалоне "Ле-Бурже"
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу посетит международный авиасалон "Ле-Бурже", где выступит с речью о новой космической стратегии Франции. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:46:00+03:00
2025-06-20T00:46:00+03:00
в мире
космос - риа наука
франция
испания
севилья
эммануэль макрон
илон маск
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу посетит международный авиасалон "Ле-Бурже", где выступит с речью о новой космической стратегии Франции. Ожидается, что Макрон прибудет на авиасалон на борту военного самолета Airbus A400M. Однако будущее их производства остается неопределенным, указывает издание Opinion. "Из-за отсутствия новых заказов сборочный завод в Севилье, Испания, должен был поставить свой последний самолет в 2028 году, а затем закрыться. Чтобы продлить его работу еще на год, с минимальным производством восьми самолетов в год, Испания и Франция решили в понедельник разместить заказы еще на семь самолетов", - указывает СМИ. Макрон посетит стенды ведущих французских производителей, таких как Airbus, Thales, Safran и Dassault Aviation, а затем, как ожидается, произнесет речь с призывом к стратегической автономии Европы в космосе. "Эммануэль Макрон выступит с речью, адресованной европейским партнерам, включая Германию, Италию и Великобританию, чтобы внести предложения по совместному продвижению на фоне ускорения деятельности США и Китая. Космос становится милитаризированным очень, очень быстро", - цитирует агентство Франс Пресс источник в администрации президента. Как отмечает издание Ouest France, французская космическая стратегия "обязательно будет европейской, суверенной и объединяющей гражданские и военные силы": "У нее будет три приоритета: спутниковые сети, известные как созвездия; доступ к космосу, включая ракеты и микропусковые установки, а также исследование космоса". В четверг Елисейский дворец подтвердил "полную поддержку" Францией европейской инициативы по созданию спутниковой группировки Iris² - сети из 290 многоорбитальных спутников, которая должна обеспечивать услуги связи к 2030 году. По мнению Франции, она призвана "предложить альтернативу американским решениям", таким как Starlink, разработанный Илоном Маском, или "китайским решениям". В видеообращении в честь 50-летия Европейского космического агентства ранее на этой неделе Макрон заявил, что "Европа должна сделать "смелый выбор" в "исследованиях, разведке, крупных промышленных программах, инновациях и военных вопросах" в космосе. Накануне стало известно, что французское государство станет главным акционером Европейского спутникового оператора Eutelsat, конкурента проекта Илона Маска Starlink, о чем компания сообщила в коммюнике. К концу 2025 года компания готовит увеличение капитала на 1,35 миллиарда евро, и Франция, уже владеющая 13% акций, увеличит свою долю почти до 30%, инвестировав 717 миллионов евро. Ранее на этой неделе министр обороны Себастьян Лекорню в ходе посещения авиасалона также сообщил, что Франция намерена инвестировать миллионы евро в военные разработки для конфликта на очень больших высотах (20-100 км), включая радары и перехватчики.
https://ria.ru/20250619/bayru-2023952288.html
https://ria.ru/20250616/frantsiya-2023221231.html
https://ria.ru/20250314/makron-2005076203.html
франция
испания
севилья
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, франция, испания, севилья, эммануэль макрон, илон маск, себастьян лекорню, airbus, safran, dassault aviation, airbus a400m
В мире, Космос - РИА Наука, Франция, Испания, Севилья, Эммануэль Макрон, Илон Маск, Себастьян Лекорню, Airbus, Safran, Dassault Aviation, Airbus A400M
Макрон выступит с речью на авиасалоне "Ле-Бурже"

Макрон на авиасалоне Ле-Бурже обозначит новую космическую стратегию Франции

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу посетит международный авиасалон "Ле-Бурже", где выступит с речью о новой космической стратегии Франции.
Ожидается, что Макрон прибудет на авиасалон на борту военного самолета Airbus A400M. Однако будущее их производства остается неопределенным, указывает издание Opinion.
Французский премьер-министр пытается вылезти из истребителя - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео
Вчера, 16:03
"Из-за отсутствия новых заказов сборочный завод в Севилье, Испания, должен был поставить свой последний самолет в 2028 году, а затем закрыться. Чтобы продлить его работу еще на год, с минимальным производством восьми самолетов в год, Испания и Франция решили в понедельник разместить заказы еще на семь самолетов", - указывает СМИ.
Макрон посетит стенды ведущих французских производителей, таких как Airbus, Thales, Safran и Dassault Aviation, а затем, как ожидается, произнесет речь с призывом к стратегической автономии Европы в космосе.
"Эммануэль Макрон выступит с речью, адресованной европейским партнерам, включая Германию, Италию и Великобританию, чтобы внести предложения по совместному продвижению на фоне ускорения деятельности США и Китая. Космос становится милитаризированным очень, очень быстро", - цитирует агентство Франс Пресс источник в администрации президента.
Как отмечает издание Ouest France, французская космическая стратегия "обязательно будет европейской, суверенной и объединяющей гражданские и военные силы": "У нее будет три приоритета: спутниковые сети, известные как созвездия; доступ к космосу, включая ракеты и микропусковые установки, а также исследование космоса".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе
16 июня, 23:10
В четверг Елисейский дворец подтвердил "полную поддержку" Францией европейской инициативы по созданию спутниковой группировки Iris² - сети из 290 многоорбитальных спутников, которая должна обеспечивать услуги связи к 2030 году. По мнению Франции, она призвана "предложить альтернативу американским решениям", таким как Starlink, разработанный Илоном Маском, или "китайским решениям".
В видеообращении в честь 50-летия Европейского космического агентства ранее на этой неделе Макрон заявил, что "Европа должна сделать "смелый выбор" в "исследованиях, разведке, крупных промышленных программах, инновациях и военных вопросах" в космосе.
Накануне стало известно, что французское государство станет главным акционером Европейского спутникового оператора Eutelsat, конкурента проекта Илона Маска Starlink, о чем компания сообщила в коммюнике. К концу 2025 года компания готовит увеличение капитала на 1,35 миллиарда евро, и Франция, уже владеющая 13% акций, увеличит свою долю почти до 30%, инвестировав 717 миллионов евро.
Ранее на этой неделе министр обороны Себастьян Лекорню в ходе посещения авиасалона также сообщил, что Франция намерена инвестировать миллионы евро в военные разработки для конфликта на очень больших высотах (20-100 км), включая радары и перехватчики.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Макрон распорядился о наращивании военного производства
14 марта, 18:08
 
В миреКосмос - РИА НаукаФранцияИспанияСевильяЭммануэль МакронИлон МаскСебастьян ЛекорнюAirbusSafranDassault AviationAirbus A400M
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала