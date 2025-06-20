https://ria.ru/20250620/magate-2024091163.html

В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным

В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным - РИА Новости, 20.06.2025

В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным

Российский проект на базе реактора на быстрых нейтронах "Прорыв" станет революцией, заявил РИА Новости заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:46:00+03:00

2025-06-20T07:46:00+03:00

2025-06-20T09:35:00+03:00

технологии

северск

томская область

сибирский химический комбинат

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Российский проект на базе реактора на быстрых нейтронах "Прорыв" станет революцией, заявил РИА Новости заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях ПМЭФ.По его словам, когда его доведут ко конца, проект избавит АЭС от отработавшего топлива с миллионным периодом полураспада. Собеседник агентства отметил, что обычный реактор при длительной эксплуатации нарабатывает минорные актиниды."Это 0,1% всего отработавшего топлива, но они с миллионным периодом полураспада, за что справедливо критикуют атомную энергетику и почему и нужна энергетика на быстрых нейтронах. Помимо того что она замыкает топливный ядерный цикл и использует весь уран-238, превращая его в плутоний, и повторно использует, как птица феникс, отработанное топливо, они также выжигают, мутируют вот эти актиниды, превращая их в другие короткоживущие элементы, уже сравнимые с той радиоактивностью, которые мы берем из земли, когда добываем уран. В этом направлении работают быстрые реакторы и российский новый проект "Прорыв". Если это будет доведено до конца и мы перейдем на этот метод, то это будет революция, поскольку не будет этих цепочек", — сказал Чудаков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Проект "Прорыв"

https://ria.ru/20250603/reaktor-2020610721.html

https://ria.ru/20250614/konsortsium--2022767243.html

https://ria.ru/20250508/toplivo-2015810963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, северск, томская область, сибирский химический комбинат, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"