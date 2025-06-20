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В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным - РИА Новости, 20.06.2025
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07:46 20.06.2025 (обновлено: 09:35 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/magate-2024091163.html
В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным
В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным - РИА Новости, 20.06.2025
В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным
Российский проект на базе реактора на быстрых нейтронах "Прорыв" станет революцией, заявил РИА Новости заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:46:00+03:00
2025-06-20T09:35:00+03:00
технологии
северск
томская область
сибирский химический комбинат
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Российский проект на базе реактора на быстрых нейтронах "Прорыв" станет революцией, заявил РИА Новости заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях ПМЭФ.По его словам, когда его доведут ко конца, проект избавит АЭС от отработавшего топлива с миллионным периодом полураспада. Собеседник агентства отметил, что обычный реактор при длительной эксплуатации нарабатывает минорные актиниды."Это 0,1% всего отработавшего топлива, но они с миллионным периодом полураспада, за что справедливо критикуют атомную энергетику и почему и нужна энергетика на быстрых нейтронах. Помимо того что она замыкает топливный ядерный цикл и использует весь уран-238, превращая его в плутоний, и повторно использует, как птица феникс, отработанное топливо, они также выжигают, мутируют вот эти актиниды, превращая их в другие короткоживущие элементы, уже сравнимые с той радиоактивностью, которые мы берем из земли, когда добываем уран. В этом направлении работают быстрые реакторы и российский новый проект "Прорыв". Если это будет доведено до конца и мы перейдем на этот метод, то это будет революция, поскольку не будет этих цепочек", — сказал Чудаков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Проект "Прорыв"
https://ria.ru/20250603/reaktor-2020610721.html
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технологии, северск, томская область, сибирский химический комбинат, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Северск, Томская область, Сибирский химический комбинат, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным

МАГАТЭ: проект Прорыв избавит АЭС от топлива с долгим периодом полураспада

© Фото : АО "ТВЭЛ" Крупногабаритные стальные трубы для изготовления комплектующих имитационной и активной зон уникального реактора проекта "Прорыв"
Крупногабаритные стальные трубы для изготовления комплектующих имитационной и активной зон уникального реактора проекта Прорыв - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : АО "ТВЭЛ"
Крупногабаритные стальные трубы для изготовления комплектующих имитационной и активной зон уникального реактора проекта "Прорыв"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Российский проект на базе реактора на быстрых нейтронах "Прорыв" станет революцией, заявил РИА Новости заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях ПМЭФ.
По его словам, когда его доведут ко конца, проект избавит АЭС от отработавшего топлива с миллионным периодом полураспада. Собеседник агентства отметил, что обычный реактор при длительной эксплуатации нарабатывает минорные актиниды.
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"Это 0,1% всего отработавшего топлива, но они с миллионным периодом полураспада, за что справедливо критикуют атомную энергетику и почему и нужна энергетика на быстрых нейтронах. Помимо того что она замыкает топливный ядерный цикл и использует весь уран-238, превращая его в плутоний, и повторно использует, как птица феникс, отработанное топливо, они также выжигают, мутируют вот эти актиниды, превращая их в другие короткоживущие элементы, уже сравнимые с той радиоактивностью, которые мы берем из земли, когда добываем уран. В этом направлении работают быстрые реакторы и российский новый проект "Прорыв". Если это будет доведено до конца и мы перейдем на этот метод, то это будет революция, поскольку не будет этих цепочек", — сказал Чудаков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Проект "Прорыв"

  • "Росатом" строит в Северске Томской области на площадке "Сибирского химического комбината" опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения;
  • его создают на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 мегаватт;
  • в состав комплекса войдет пристанционный завод с модулями производства и переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ;
  • "Прорыв" нацелен на создание технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом на базе реакторов на быстрых нейтронах;
  • реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике;
  • ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ;
  • он воплотит новое качество атомной генерации будущего — беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной;
  • пристанционный вариант организации топливного цикла позволит отработать технологии "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
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ТехнологииСеверскТомская областьСибирский химический комбинатМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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