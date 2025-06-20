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Замглавы МАГАТЭ рассказал об ограничениях для россиян в агентстве - РИА Новости, 20.06.2025
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https://ria.ru/20250620/magate-2024083572.html
Замглавы МАГАТЭ рассказал об ограничениях для россиян в агентстве
Замглавы МАГАТЭ рассказал об ограничениях для россиян в агентстве - РИА Новости, 20.06.2025
Замглавы МАГАТЭ рассказал об ограничениях для россиян в агентстве
Россияне, которые работают в международных организациях, в том числе в МАГАТЭ, сталкиваются с ограничениями, например, в агентстве по атомной энергии их не... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:26:00+03:00
2025-06-20T05:26:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россияне, которые работают в международных организациях, в том числе в МАГАТЭ, сталкиваются с ограничениями, например, в агентстве по атомной энергии их не допускают к вопросам, которые связаны с Украиной, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "Я работаю в МАГАТЭ уже 10 лет, и, конечно, я вижу изменения, связанные с санкциями, и с началом атак медиа по всем направлениям со стороны недружественных западных стран, направленных против России. Этот момент есть, он никуда не делся. Может быть, он не такой ярый сейчас, как был в самом начале, года три назад. Тем не менее, он остается. Естественно, я его чувствую, когда мне не рекомендуют ехать в ту или иную страну, или участвовать в мероприятиях в поддержку России со ссылкой на то, что я международный чиновник и не должен там участвовать. То же самое касается вопросов Украины, Запорожской атомной станции. Будучи гражданином России, я не включен в эти вопросы, поскольку ожидаемо будут протесты Украины", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, этими вопросами занимаются его коллеги: замгенерального директора МАГАТЭ по безопасности и физической защите, француженка Лиди Эврар, а также итальянец, замгенерального директора по нераспространению Массимо Апаро. "Меня как русского туда изначально не допускали. В целом, я хочу сказать, что Гросси пытается соблюдать взвешенную политику. Где-то у него это получается, где-то нет. Я не в позиции ругать своего босса. Я его отлично понимаю, он дипломат. Он дипломатически пытается привлекать Россию везде, где ему это удается. Бывают моменты, когда Россия не очень довольна, мы это ощущаем и видим. Все это связано как раз с событиями последних лет и с активностью России по Украине, а также противодействием западных стран не только в МАГАТЭ, но и во всех международных организациях", - подчеркнул Чудаков. Он добавил, что россияне чувствуют себя не так свободно, как это было три года назад. "Но мы идем навстречу генеральному директору и по его просьбам где-то участвуем, где-то не участвуем. То же самое на больших международных форумах. Где-то может быть ограничено участие России по согласованию с гендиректором МАГАТЭ, руководством "Росатома". Но я не в позиции критиковать Гросси, и поэтому скажу, что положение в нашей организации лучше, чем в других международных организациях. Я бы рекомендовал всем, кто интересуется обратной стороной кухни атомной энергетики, прочитать книгу Валентина Воютина "Хозяин гроба". В этой книге доступно, без глубокой науки, в понятной для каждого человека, даже далекого от атомной энергетики, описаны взаимоотношения, руководство, менеджмент и прочие аспекты атомной энергетики", - заключил замгендиректора МАГАТЭ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/magate-2023781843.html
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россия, украина, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Украина, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Замглавы МАГАТЭ рассказал об ограничениях для россиян в агентстве

Чудаков: в МАГАТЭ россиян не допускают к вопросам, связанным с Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россияне, которые работают в международных организациях, в том числе в МАГАТЭ, сталкиваются с ограничениями, например, в агентстве по атомной энергии их не допускают к вопросам, которые связаны с Украиной, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
"Я работаю в МАГАТЭ уже 10 лет, и, конечно, я вижу изменения, связанные с санкциями, и с началом атак медиа по всем направлениям со стороны недружественных западных стран, направленных против России. Этот момент есть, он никуда не делся. Может быть, он не такой ярый сейчас, как был в самом начале, года три назад. Тем не менее, он остается. Естественно, я его чувствую, когда мне не рекомендуют ехать в ту или иную страну, или участвовать в мероприятиях в поддержку России со ссылкой на то, что я международный чиновник и не должен там участвовать. То же самое касается вопросов Украины, Запорожской атомной станции. Будучи гражданином России, я не включен в эти вопросы, поскольку ожидаемо будут протесты Украины", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума.
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По его словам, этими вопросами занимаются его коллеги: замгенерального директора МАГАТЭ по безопасности и физической защите, француженка Лиди Эврар, а также итальянец, замгенерального директора по нераспространению Массимо Апаро.
"Меня как русского туда изначально не допускали. В целом, я хочу сказать, что Гросси пытается соблюдать взвешенную политику. Где-то у него это получается, где-то нет. Я не в позиции ругать своего босса. Я его отлично понимаю, он дипломат. Он дипломатически пытается привлекать Россию везде, где ему это удается. Бывают моменты, когда Россия не очень довольна, мы это ощущаем и видим. Все это связано как раз с событиями последних лет и с активностью России по Украине, а также противодействием западных стран не только в МАГАТЭ, но и во всех международных организациях", - подчеркнул Чудаков.
Он добавил, что россияне чувствуют себя не так свободно, как это было три года назад.
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"Но мы идем навстречу генеральному директору и по его просьбам где-то участвуем, где-то не участвуем. То же самое на больших международных форумах. Где-то может быть ограничено участие России по согласованию с гендиректором МАГАТЭ, руководством "Росатома". Но я не в позиции критиковать Гросси, и поэтому скажу, что положение в нашей организации лучше, чем в других международных организациях. Я бы рекомендовал всем, кто интересуется обратной стороной кухни атомной энергетики, прочитать книгу Валентина Воютина "Хозяин гроба". В этой книге доступно, без глубокой науки, в понятной для каждого человека, даже далекого от атомной энергетики, описаны взаимоотношения, руководство, менеджмент и прочие аспекты атомной энергетики", - заключил замгендиректора МАГАТЭ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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