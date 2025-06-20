В Ливане высказались об аресте Карапетяна
Тусунян: арест Карапетяна связан с конфликтом между ААЦ и Пашиняном
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна может быть связан с конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Николом Пашиняном, но данный факт не оправдывает ареста без законных оснований, заявил РИА Новости генеральный секретарь Армянской демократическо-либеральной партии в Ливане Викан Тусунян.
"Применение закона должно происходить строго в рамках конституции, если вины обвиняемого не будет доказано, его необходимо немедленно освободить… арест может быть связан с обострившимся конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьером", - сказал Тусунян.
Ливано-армянский политик призвал к умеренному и сбалансированному решению вопроса.
"Свобода мнений - священна. Недопустимо преследовать кого-либо за личные взгляды без наличия чрезвычайного правового обоснования", - добавил Тусунян, выразив надежду на то, что арест Карапетяна долго не продлится.
Ливанский эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Юсеф Дардиян в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что арест Карапетяна - это "исключительно политический шаг".
"Премьер-министр Никол Пашинян осуществляет политическую расправу в рамках известной всем повестки — ликвидации армянского вопроса и устранения бизнесменов или политиков, представляющих для него угрозу в борьбе за удержание власти, в числе которых и Самвел Карапетян", - считает он.
По его мнению, действия премьер-министра противоречат традиционным ценностям Армении.
"Пашинян действует вопреки воле армянского народа и его традиционным ценностям, отказывается от армянской независимости, суверенитета и территорий", - добавил эксперт.
По мнению Тусуняна, премьер Армении "монополизировал власть, оказывает давление на судебную систему, контролирует армию и теперь хочет подчинить себе и церковь — но этого нельзя допустить".
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*запрещена в РФ как экстремистская