https://ria.ru/20250620/livan-2024252095.html

В Ливане высказались об аресте Карапетяна

В Ливане высказались об аресте Карапетяна - РИА Новости, 20.06.2025

В Ливане высказались об аресте Карапетяна

Арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна может быть связан с конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Николом... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:24:00+03:00

2025-06-20T15:24:00+03:00

2025-06-20T15:24:00+03:00

армения

ливан

самвел карапетян

никол пашинян

ташир

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна может быть связан с конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Николом Пашиняном, но данный факт не оправдывает ареста без законных оснований, заявил РИА Новости генеральный секретарь Армянской демократическо-либеральной партии в Ливане Викан Тусунян. "Применение закона должно происходить строго в рамках конституции, если вины обвиняемого не будет доказано, его необходимо немедленно освободить… арест может быть связан с обострившимся конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьером", - сказал Тусунян. Ливано-армянский политик призвал к умеренному и сбалансированному решению вопроса. "Свобода мнений - священна. Недопустимо преследовать кого-либо за личные взгляды без наличия чрезвычайного правового обоснования", - добавил Тусунян, выразив надежду на то, что арест Карапетяна долго не продлится. Ливанский эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Юсеф Дардиян в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что арест Карапетяна - это "исключительно политический шаг". "Премьер-министр Никол Пашинян осуществляет политическую расправу в рамках известной всем повестки — ликвидации армянского вопроса и устранения бизнесменов или политиков, представляющих для него угрозу в борьбе за удержание власти, в числе которых и Самвел Карапетян", - считает он. По его мнению, действия премьер-министра противоречат традиционным ценностям Армении. "Пашинян действует вопреки воле армянского народа и его традиционным ценностям, отказывается от армянской независимости, суверенитета и территорий", - добавил эксперт. По мнению Тусуняна, премьер Армении "монополизировал власть, оказывает давление на судебную систему, контролирует армию и теперь хочет подчинить себе и церковь — но этого нельзя допустить". Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html

https://ria.ru/20250618/sud-2023672999.html

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