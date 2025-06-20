Рейтинг@Mail.ru
В Ливане высказались об аресте Карапетяна - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/livan-2024252095.html
В Ливане высказались об аресте Карапетяна
В Ливане высказались об аресте Карапетяна - РИА Новости, 20.06.2025
В Ливане высказались об аресте Карапетяна
Арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна может быть связан с конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Николом... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:24:00+03:00
2025-06-20T15:24:00+03:00
армения
ливан
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg
БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна может быть связан с конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Николом Пашиняном, но данный факт не оправдывает ареста без законных оснований, заявил РИА Новости генеральный секретарь Армянской демократическо-либеральной партии в Ливане Викан Тусунян. "Применение закона должно происходить строго в рамках конституции, если вины обвиняемого не будет доказано, его необходимо немедленно освободить… арест может быть связан с обострившимся конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьером", - сказал Тусунян. Ливано-армянский политик призвал к умеренному и сбалансированному решению вопроса. "Свобода мнений - священна. Недопустимо преследовать кого-либо за личные взгляды без наличия чрезвычайного правового обоснования", - добавил Тусунян, выразив надежду на то, что арест Карапетяна долго не продлится. Ливанский эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Юсеф Дардиян в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что арест Карапетяна - это "исключительно политический шаг". "Премьер-министр Никол Пашинян осуществляет политическую расправу в рамках известной всем повестки — ликвидации армянского вопроса и устранения бизнесменов или политиков, представляющих для него угрозу в борьбе за удержание власти, в числе которых и Самвел Карапетян", - считает он. По его мнению, действия премьер-министра противоречат традиционным ценностям Армении. "Пашинян действует вопреки воле армянского народа и его традиционным ценностям, отказывается от армянской независимости, суверенитета и территорий", - добавил эксперт. По мнению Тусуняна, премьер Армении "монополизировал власть, оказывает давление на судебную систему, контролирует армию и теперь хочет подчинить себе и церковь — но этого нельзя допустить". Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html
https://ria.ru/20250618/sud-2023672999.html
армения
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_247:0:1161:686_1920x0_80_0_0_43f0714c9218990ba78220f21919cf71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ливан, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Ливан, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
В Ливане высказались об аресте Карапетяна

Тусунян: арест Карапетяна связан с конфликтом между ААЦ и Пашиняном

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна может быть связан с конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Николом Пашиняном, но данный факт не оправдывает ареста без законных оснований, заявил РИА Новости генеральный секретарь Армянской демократическо-либеральной партии в Ливане Викан Тусунян.
"Применение закона должно происходить строго в рамках конституции, если вины обвиняемого не будет доказано, его необходимо немедленно освободить… арест может быть связан с обострившимся конфликтом между Армянской апостольской церковью и премьером", - сказал Тусунян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Госдуме заявили, что Карапетяна травят на самом высоком уровне
17 июня, 21:51
Ливано-армянский политик призвал к умеренному и сбалансированному решению вопроса.
"Свобода мнений - священна. Недопустимо преследовать кого-либо за личные взгляды без наличия чрезвычайного правового обоснования", - добавил Тусунян, выразив надежду на то, что арест Карапетяна долго не продлится.
Ливанский эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Юсеф Дардиян в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что арест Карапетяна - это "исключительно политический шаг".
"Премьер-министр Никол Пашинян осуществляет политическую расправу в рамках известной всем повестки — ликвидации армянского вопроса и устранения бизнесменов или политиков, представляющих для него угрозу в борьбе за удержание власти, в числе которых и Самвел Карапетян", - считает он.
По его мнению, действия премьер-министра противоречат традиционным ценностям Армении.
"Пашинян действует вопреки воле армянского народа и его традиционным ценностям, отказывается от армянской независимости, суверенитета и территорий", - добавил эксперт.
По мнению Тусуняна, премьер Армении "монополизировал власть, оказывает давление на судебную систему, контролирует армию и теперь хочет подчинить себе и церковь — но этого нельзя допустить".
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*запрещена в РФ как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Эксперт: ситуация с Карапетяном покажет, насколько независим суд в Армении
18 июня, 18:48
 
АрменияЛиванСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала