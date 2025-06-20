https://ria.ru/20250620/livan-2024222282.html

Миротворцев ООН забросали камнями на юге Ливана

Миротворцев ООН забросали камнями на юге Ливана - РИА Новости, 20.06.2025

Миротворцев ООН забросали камнями на юге Ливана

Патруль Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подвергся нападению группы гражданских во время патрулирования на юге страны, миротворцев забросали камнями,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:20:00+03:00

2025-06-20T14:20:00+03:00

2025-06-20T14:20:00+03:00

в мире

ливан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911844080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecf887320699af41f60bd600e422952c.jpg

БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Патруль Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подвергся нападению группы гражданских во время патрулирования на юге страны, миротворцев забросали камнями, говорится в заявлении пресс-службы UNIFIL. "В ходе запланированного патрулирования, согласованного с ливанской армией, миротворцы Временных сил ООН в Ливане столкнулись с агрессивными действиями со стороны группы людей в гражданской одежде в районе Халлусие-Тахта на юге страны", - написано в заявлении. По сообщению миссии, участники инцидента пытались воспрепятствовать передвижению патруля, в том числе прибегая к насилию - "военнослужащих забрасывали камнями". "Один из миротворцев подвергся нападению, однако, к счастью, обошлось без серьезных травм",- отмечается в докладе. В ответ на агрессию военнослужащие UNIFIL применили нелетальные средства, чтобы обезопасить себя и гражданских, находившихся в непосредственной близости. "О случившемся оперативно была уведомлена ливанская армия, чьи подразделения прибыли на место спустя короткое время. Ситуация была быстро взята под контроль, и патруль продолжил выполнение своей миссии", - отмечено в пресс-релизе. В UNIFIL подчеркнули, что свобода передвижения - ключевой элемент выполнения мандата, установленного резолюцией 1701 СБ ООН. "Любые попытки ограничить эту свободу - будь то при совместных операциях с армией Ливана или самостоятельно - рассматриваются как нарушение резолюции", - добавили в миссии. Конфликтные ситуации регулярно возникают между мирными жителями поселений юга Ливана и миротворцами ООН. Ливанцы препятствуют проникновению миротворческих патрулей на частные территории, требуя соблюдать договоренности о проведении патрулирования совместно с ливанской армией.

https://ria.ru/20250605/livan-2021202981.html

https://ria.ru/20250513/armija-2016742332.html

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, оон