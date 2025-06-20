https://ria.ru/20250620/livan-2024222282.html
Миротворцев ООН забросали камнями на юге Ливана
Миротворцев ООН забросали камнями на юге Ливана - РИА Новости, 20.06.2025
Миротворцев ООН забросали камнями на юге Ливана
Патруль Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подвергся нападению группы гражданских во время патрулирования на юге страны, миротворцев забросали камнями,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:20:00+03:00
2025-06-20T14:20:00+03:00
2025-06-20T14:20:00+03:00
в мире
ливан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911844080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecf887320699af41f60bd600e422952c.jpg
БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Патруль Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подвергся нападению группы гражданских во время патрулирования на юге страны, миротворцев забросали камнями, говорится в заявлении пресс-службы UNIFIL. "В ходе запланированного патрулирования, согласованного с ливанской армией, миротворцы Временных сил ООН в Ливане столкнулись с агрессивными действиями со стороны группы людей в гражданской одежде в районе Халлусие-Тахта на юге страны", - написано в заявлении. По сообщению миссии, участники инцидента пытались воспрепятствовать передвижению патруля, в том числе прибегая к насилию - "военнослужащих забрасывали камнями". "Один из миротворцев подвергся нападению, однако, к счастью, обошлось без серьезных травм",- отмечается в докладе. В ответ на агрессию военнослужащие UNIFIL применили нелетальные средства, чтобы обезопасить себя и гражданских, находившихся в непосредственной близости. "О случившемся оперативно была уведомлена ливанская армия, чьи подразделения прибыли на место спустя короткое время. Ситуация была быстро взята под контроль, и патруль продолжил выполнение своей миссии", - отмечено в пресс-релизе. В UNIFIL подчеркнули, что свобода передвижения - ключевой элемент выполнения мандата, установленного резолюцией 1701 СБ ООН. "Любые попытки ограничить эту свободу - будь то при совместных операциях с армией Ливана или самостоятельно - рассматриваются как нарушение резолюции", - добавили в миссии. Конфликтные ситуации регулярно возникают между мирными жителями поселений юга Ливана и миротворцами ООН. Ливанцы препятствуют проникновению миротворческих патрулей на частные территории, требуя соблюдать договоренности о проведении патрулирования совместно с ливанской армией.
https://ria.ru/20250605/livan-2021202981.html
https://ria.ru/20250513/armija-2016742332.html
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911844080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14896e257eec1bb38caf78d854b182f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, оон
Миротворцев ООН забросали камнями на юге Ливана
Патруль Временных сил ООН забросали камнями во время патруля на юге Ливана
БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости.
Патруль Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) подвергся нападению группы гражданских во время патрулирования на юге страны, миротворцев забросали камнями, говорится в заявлении
пресс-службы UNIFIL.
"В ходе запланированного патрулирования, согласованного с ливанской армией, миротворцы Временных сил ООН
в Ливане
столкнулись с агрессивными действиями со стороны группы людей в гражданской одежде в районе Халлусие-Тахта на юге страны", - написано в заявлении.
По сообщению миссии, участники инцидента пытались воспрепятствовать передвижению патруля, в том числе прибегая к насилию - "военнослужащих забрасывали камнями". "Один из миротворцев подвергся нападению, однако, к счастью, обошлось без серьезных травм",- отмечается в докладе.
В ответ на агрессию военнослужащие UNIFIL применили нелетальные средства, чтобы обезопасить себя и гражданских, находившихся в непосредственной близости.
"О случившемся оперативно была уведомлена ливанская армия, чьи подразделения прибыли на место спустя короткое время. Ситуация была быстро взята под контроль, и патруль продолжил выполнение своей миссии", - отмечено в пресс-релизе.
В UNIFIL подчеркнули, что свобода передвижения - ключевой элемент выполнения мандата, установленного резолюцией 1701 СБ ООН. "Любые попытки ограничить эту свободу - будь то при совместных операциях с армией Ливана или самостоятельно - рассматриваются как нарушение резолюции", - добавили в миссии.
Конфликтные ситуации регулярно возникают между мирными жителями поселений юга Ливана и миротворцами ООН. Ливанцы препятствуют проникновению миротворческих патрулей на частные территории, требуя соблюдать договоренности о проведении патрулирования совместно с ливанской армией.