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В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 20.06.2025
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10:14 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/krym-2024120031.html
В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов
В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 20.06.2025
В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов
Сотрудниками ФСБ задержаны двое крымчан, подозреваемые в совершении террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Крыма – поджог релейных... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:14:00+03:00
2025-06-20T10:14:00+03:00
происшествия
республика крым
сакский район
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Сотрудниками ФСБ задержаны двое крымчан, подозреваемые в совершении террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Крыма – поджог релейных шкафов на железной дороге в Сакском районе, они арестованы на два месяца, им предъявлено обвинение по статье о терроризме, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым. Установлено, что двое жителей Крыма 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Они были задержаны сотрудниками УФСБ и Крымского линейного отделения МВД на транспорте. Задержанные признались, что действовали по указанию неустановленного сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины, с которым поддерживали связь посредством мессенджера Telegram. "Крымским линейным управлением МВД России на транспорте по факту совершения поджога двух релейных шкафов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")" , - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Оба задержанных арестованы судом на два месяца.
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республика крым
сакский район
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происшествия, республика крым, сакский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Сакский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов

ФСБ задержала подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железной дороге в Крыму

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / ФСБ России
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Сотрудниками ФСБ задержаны двое крымчан, подозреваемые в совершении террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Крыма – поджог релейных шкафов на железной дороге в Сакском районе, они арестованы на два месяца, им предъявлено обвинение по статье о терроризме, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым.
Установлено, что двое жителей Крыма 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Они были задержаны сотрудниками УФСБ и Крымского линейного отделения МВД на транспорте. Задержанные признались, что действовали по указанию неустановленного сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины, с которым поддерживали связь посредством мессенджера Telegram.
"Крымским линейным управлением МВД России на транспорте по факту совершения поджога двух релейных шкафов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")" , - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Оба задержанных арестованы судом на два месяца.
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ПроисшествияРеспублика КрымСакский районРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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