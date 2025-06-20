https://ria.ru/20250620/krym-2024120031.html

В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов

В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 20.06.2025

В Крыму ФСБ задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов

Сотрудниками ФСБ задержаны двое крымчан, подозреваемые в совершении террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Крыма – поджог релейных... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:14:00+03:00

2025-06-20T10:14:00+03:00

2025-06-20T10:14:00+03:00

происшествия

республика крым

сакский район

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Сотрудниками ФСБ задержаны двое крымчан, подозреваемые в совершении террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Крыма – поджог релейных шкафов на железной дороге в Сакском районе, они арестованы на два месяца, им предъявлено обвинение по статье о терроризме, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым. Установлено, что двое жителей Крыма 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Они были задержаны сотрудниками УФСБ и Крымского линейного отделения МВД на транспорте. Задержанные признались, что действовали по указанию неустановленного сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины, с которым поддерживали связь посредством мессенджера Telegram. "Крымским линейным управлением МВД России на транспорте по факту совершения поджога двух релейных шкафов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")" , - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Оба задержанных арестованы судом на два месяца.

https://ria.ru/20250619/krym-2023916561.html

республика крым

сакский район

россия

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происшествия, республика крым, сакский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)