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Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах - РИА Новости, 20.06.2025
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10:59 20.06.2025 (обновлено: 11:23 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/krasnov-2024137232.html
Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах
Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах - РИА Новости, 20.06.2025
Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах
Некоторые бизнесмены фиктивно регистрируются на территориях с преференциальными режимами, но инвестициями не занимаются, сообщил на ПМЭФ генеральный прокурор РФ РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:59:00+03:00
2025-06-20T11:23:00+03:00
экономика
россия
игорь краснов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Некоторые бизнесмены фиктивно регистрируются на территориях с преференциальными режимами, но инвестициями не занимаются, сообщил на ПМЭФ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Однако мы сталкиваемся и с обратными примерами. Недобросовестные коммерсанты получают в таких зонах (с преференциальными режимами - ред.) фиктивную прописку, не обеспечивая условий по осуществлению инвестиций. Могу сказать, что я лично видел фото установленной на здании таблички с таким количеством наименований юридических лиц, что в случае реальной деятельности они физически не могли бы там поместиться. Возникает закономерный вопрос, для чего это делается?" - заметил Краснов При этом, по его словам, логика современной контрольно-надзорной деятельности предполагает формирование у бизнеса добросовестного поведения не под угрозой административных санкций, а через оказание необходимого содействия. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, игорь краснов
Экономика, Россия, Игорь Краснов
Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах

Генпрокурор Краснов: фейковых бизнесменов нашли в особых экономических зонах РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ-2025
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Некоторые бизнесмены фиктивно регистрируются на территориях с преференциальными режимами, но инвестициями не занимаются, сообщил на ПМЭФ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«
"Однако мы сталкиваемся и с обратными примерами. Недобросовестные коммерсанты получают в таких зонах (с преференциальными режимами - ред.) фиктивную прописку, не обеспечивая условий по осуществлению инвестиций. Могу сказать, что я лично видел фото установленной на здании таблички с таким количеством наименований юридических лиц, что в случае реальной деятельности они физически не могли бы там поместиться. Возникает закономерный вопрос, для чего это делается?" - заметил Краснов
При этом, по его словам, логика современной контрольно-надзорной деятельности предполагает формирование у бизнеса добросовестного поведения не под угрозой административных санкций, а через оказание необходимого содействия.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса
6 июня, 10:40
 
ЭкономикаРоссияИгорь Краснов
 
 
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