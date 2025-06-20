Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах
Генпрокурор Краснов: фейковых бизнесменов нашли в особых экономических зонах РФ
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ-2025
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Некоторые бизнесмены фиктивно регистрируются на территориях с преференциальными режимами, но инвестициями не занимаются, сообщил на ПМЭФ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«
"Однако мы сталкиваемся и с обратными примерами. Недобросовестные коммерсанты получают в таких зонах (с преференциальными режимами - ред.) фиктивную прописку, не обеспечивая условий по осуществлению инвестиций. Могу сказать, что я лично видел фото установленной на здании таблички с таким количеством наименований юридических лиц, что в случае реальной деятельности они физически не могли бы там поместиться. Возникает закономерный вопрос, для чего это делается?" - заметил Краснов
При этом, по его словам, логика современной контрольно-надзорной деятельности предполагает формирование у бизнеса добросовестного поведения не под угрозой административных санкций, а через оказание необходимого содействия.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.