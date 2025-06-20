https://ria.ru/20250620/krasnov-2024137232.html

Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах

Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах - РИА Новости, 20.06.2025

Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах

Некоторые бизнесмены фиктивно регистрируются на территориях с преференциальными режимами, но инвестициями не занимаются, сообщил на ПМЭФ генеральный прокурор РФ РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:59:00+03:00

2025-06-20T10:59:00+03:00

2025-06-20T11:23:00+03:00

экономика

россия

игорь краснов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024147829_21:365:3011:2047_1920x0_80_0_0_35b30199c4d7aa93a3e065e4e42d1b36.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Некоторые бизнесмены фиктивно регистрируются на территориях с преференциальными режимами, но инвестициями не занимаются, сообщил на ПМЭФ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Однако мы сталкиваемся и с обратными примерами. Недобросовестные коммерсанты получают в таких зонах (с преференциальными режимами - ред.) фиктивную прописку, не обеспечивая условий по осуществлению инвестиций. Могу сказать, что я лично видел фото установленной на здании таблички с таким количеством наименований юридических лиц, что в случае реальной деятельности они физически не могли бы там поместиться. Возникает закономерный вопрос, для чего это делается?" - заметил Краснов При этом, по его словам, логика современной контрольно-надзорной деятельности предполагает формирование у бизнеса добросовестного поведения не под угрозой административных санкций, а через оказание необходимого содействия. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250606/proverki-2021258731.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, игорь краснов