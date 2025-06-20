Песков ответил на вопрос о "красных линиях" в конфликте Ирана и Израиля
Песков: красная линия в конфликте Ирана и Израиля должна быть у стран региона
© Кадр видео из соцсетейУдар по ядерному комплексу в Араке
© Кадр видео из соцсетей
Удар по ядерному комплексу в Араке
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России "красная линия" в конфликте Ирана и Израиля, заявил, что она должна быть прежде всего у стран региона.
"Вы знаете, красная линия должна прежде всего быть у стран региона, потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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