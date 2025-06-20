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Песков ответил на вопрос о "красных линиях" в конфликте Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:46 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/konflikt-2024158736.html
Песков ответил на вопрос о "красных линиях" в конфликте Ирана и Израиля
Песков ответил на вопрос о "красных линиях" в конфликте Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025
Песков ответил на вопрос о "красных линиях" в конфликте Ирана и Израиля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России "красная линия" в конфликте Ирана и Израиля, заявил, что она должна быть... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:46:00+03:00
2025-06-20T11:46:00+03:00
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россия
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России "красная линия" в конфликте Ирана и Израиля, заявил, что она должна быть прежде всего у стран региона. "Вы знаете, красная линия должна прежде всего быть у стран региона, потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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иран, израиль, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
ПМЭФ-2025, Иран, Израиль, Россия, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Песков ответил на вопрос о "красных линиях" в конфликте Ирана и Израиля

Песков: красная линия в конфликте Ирана и Израиля должна быть у стран региона

© Кадр видео из соцсетейУдар по ядерному комплексу в Араке
Удар по ядерному комплексу в Араке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Удар по ядерному комплексу в Араке
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России "красная линия" в конфликте Ирана и Израиля, заявил, что она должна быть прежде всего у стран региона.
"Вы знаете, красная линия должна прежде всего быть у стран региона, потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025ИранИзраильРоссияДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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