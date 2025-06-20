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Песков ответил на вопрос о "красных линиях" в конфликте Ирана и Израиля

Песков ответил на вопрос о "красных линиях" в конфликте Ирана и Израиля - РИА Новости, 20.06.2025

Песков ответил на вопрос о "красных линиях" в конфликте Ирана и Израиля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России "красная линия" в конфликте Ирана и Израиля, заявил, что она должна быть... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:46:00+03:00

2025-06-20T11:46:00+03:00

2025-06-20T11:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России "красная линия" в конфликте Ирана и Израиля, заявил, что она должна быть прежде всего у стран региона. "Вы знаете, красная линия должна прежде всего быть у стран региона, потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, израиль, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире