https://ria.ru/20250620/kompanii-2024290134.html

Путин призвал уходить от деления компаний на оборонные и гражданские

Путин призвал уходить от деления компаний на оборонные и гражданские - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал уходить от деления компаний на оборонные и гражданские

Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:37:00+03:00

2025-06-20T16:37:00+03:00

2025-06-20T17:21:00+03:00

пмэф-2025

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россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте", — сказал глава государства во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин: необходимо уходить от деления компаний на чисто оборонные и гражданские Разделение в мире между ОПК и гражданскими отраслями промышленности становится все меньше, заявил Путин. И добавил, что необходимо уходить от деления компаний на чисто оборонные и гражданские. 2025-06-20T16:37 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)