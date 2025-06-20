Путин призвал уходить от деления компаний на оборонные и гражданские
Путин призвал уходить от деления компаний на оборонно-промышленные и гражданские
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин.
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"Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте", — сказал глава государства во время пленарного заседания ПМЭФ.
- В современном мире все меньше идет разделение между ОПК и гражданскими отраслями экономики.
- В некоторых странах вообще нет никакой разницы между гражданским и оборонно-промышленным сектором.
- Необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения.
- Российский ОПК набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники.
- Москва будет учитывать негативный опыт при принятии решений по развитию оборонно-промышленного комплекса.
- Рост ВВП России завязан далеко не только на военно-промышленный комплекс, растет АПК, строительство, финансы и другие отрасли.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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