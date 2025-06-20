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Путин призвал уходить от деления компаний на оборонные и гражданские - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:37 20.06.2025 (обновлено: 17:21 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kompanii-2024290134.html
Путин призвал уходить от деления компаний на оборонные и гражданские
Путин призвал уходить от деления компаний на оборонные и гражданские - РИА Новости, 20.06.2025
Путин призвал уходить от деления компаний на оборонные и гражданские
Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:37:00+03:00
2025-06-20T17:21:00+03:00
пмэф-2025
экономика
владимир путин
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте&quot;, — сказал глава государства во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/brendy-2024292514.html
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Путин: необходимо уходить от деления компаний на чисто оборонные и гражданские
Разделение в мире между ОПК и гражданскими отраслями промышленности становится все меньше, заявил Путин. И добавил, что необходимо уходить от деления компаний на чисто оборонные и гражданские.
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экономика, владимир путин, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин, Россия, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал уходить от деления компаний на оборонные и гражданские

Путин призвал уходить от деления компаний на оборонно-промышленные и гражданские

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте", — сказал глава государства во время пленарного заседания ПМЭФ.

  • В современном мире все меньше идет разделение между ОПК и гражданскими отраслями экономики.
  • В некоторых странах вообще нет никакой разницы между гражданским и оборонно-промышленным сектором.
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  • Необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения.
  • Российский ОПК набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники.
  • Москва будет учитывать негативный опыт при принятии решений по развитию оборонно-промышленного комплекса.
  • Рост ВВП России завязан далеко не только на военно-промышленный комплекс, растет АПК, строительство, финансы и другие отрасли.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаВладимир ПутинРоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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