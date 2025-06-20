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Силуанов рассказал, какие госкомпании войдут в перечень приватизации

Силуанов рассказал, какие госкомпании войдут в перечень приватизации - РИА Новости, 20.06.2025

Силуанов рассказал, какие госкомпании войдут в перечень приватизации

Российские госкомпании из секторов энергетики, транспорта и финансов войдут в перечень приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские госкомпании из секторов энергетики, транспорта и финансов войдут в перечень приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Тонкий вопрос. Но я могу сказать, что это энергетика, транспорт и финансы", - сказал он, отвечая на вопрос о названиях госкомпаний, которые потенциально могут выйти на IPO (первичное публичное размещение акций). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, антон силуанов