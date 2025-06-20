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Нилов: комитет ГД готов принять проекты по трудовому законодательству

Нилов: комитет ГД готов принять проекты по трудовому законодательству - РИА Новости, 20.06.2025

Нилов: комитет ГД готов принять проекты по трудовому законодательству

Комитет Госдумы по труду и соцполитике готов оперативно подготовить к принятию пакет проектов по совершенствованию трудового законодательства после их внесения... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике готов оперативно подготовить к принятию пакет проектов по совершенствованию трудового законодательства после их внесения в палату парламента, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов. Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ поручил Госдуме в короткие сроки принять пакет проектов по совершенствованию трудового законодательства. "Комитет готов оперативно подготовить к принятию проекты по совершенствованию трудового законодательства после их внесения в Государственную Думу", - сказал Нилов. По словам парламентария, пакет проектов представляет собой не просто корректировки трудового законодательства, они будут иметь экономический эффект, направленный на снижение бедности, увеличение доходов граждан и повышение качества жизни. "То есть реализация тех национальных целей, которые ставил президент уже неоднократно, поднимая эти вопросы в своих посланиях Федеральному собранию", - добавил Нилов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, ярослав нилов, владимир путин, госдума рф