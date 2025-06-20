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Нилов: комитет ГД готов принять проекты по трудовому законодательству - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:45 20.06.2025 (обновлено: 17:46 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/komitet-2024331980.html
Нилов: комитет ГД готов принять проекты по трудовому законодательству
Нилов: комитет ГД готов принять проекты по трудовому законодательству - РИА Новости, 20.06.2025
Нилов: комитет ГД готов принять проекты по трудовому законодательству
Комитет Госдумы по труду и соцполитике готов оперативно подготовить к принятию пакет проектов по совершенствованию трудового законодательства после их внесения... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:45:00+03:00
2025-06-20T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике готов оперативно подготовить к принятию пакет проектов по совершенствованию трудового законодательства после их внесения в палату парламента, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов. Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ поручил Госдуме в короткие сроки принять пакет проектов по совершенствованию трудового законодательства. "Комитет готов оперативно подготовить к принятию проекты по совершенствованию трудового законодательства после их внесения в Государственную Думу", - сказал Нилов. По словам парламентария, пакет проектов представляет собой не просто корректировки трудового законодательства, они будут иметь экономический эффект, направленный на снижение бедности, увеличение доходов граждан и повышение качества жизни. "То есть реализация тех национальных целей, которые ставил президент уже неоднократно, поднимая эти вопросы в своих посланиях Федеральному собранию", - добавил Нилов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/putin-2024274923.html
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россия, ярослав нилов, владимир путин, госдума рф
ПМЭФ-2025, Россия, Ярослав Нилов, Владимир Путин, Госдума РФ
Нилов: комитет ГД готов принять проекты по трудовому законодательству

Нилов: комитет ГД подготовит к принятию проекты по трудовому законодательству

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике готов оперативно подготовить к принятию пакет проектов по совершенствованию трудового законодательства после их внесения в палату парламента, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ поручил Госдуме в короткие сроки принять пакет проектов по совершенствованию трудового законодательства.
Путин: наш стратегический вектор именно в том, чтобы шаг за шагом менять структуру отечественной экономики - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству
Вчера, 16:08
"Комитет готов оперативно подготовить к принятию проекты по совершенствованию трудового законодательства после их внесения в Государственную Думу", - сказал Нилов.
По словам парламентария, пакет проектов представляет собой не просто корректировки трудового законодательства, они будут иметь экономический эффект, направленный на снижение бедности, увеличение доходов граждан и повышение качества жизни.
"То есть реализация тех национальных целей, которые ставил президент уже неоднократно, поднимая эти вопросы в своих посланиях Федеральному собранию", - добавил Нилов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин заявил о необходимости донастраивать трудовое законодательство
Вчера, 16:08
 
ПМЭФ-2025РоссияЯрослав НиловВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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