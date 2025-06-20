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Визит лидера КНДР в Россию в ближайшее время не ожидается - РИА Новости, 20.06.2025
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Визит лидера КНДР в Россию в ближайшее время не ожидается
Визит лидера КНДР в Россию в ближайшее время не ожидается - РИА Новости, 20.06.2025
Визит лидера КНДР в Россию в ближайшее время не ожидается
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ в ближайшее время не ожидается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T04:34:00+03:00
2025-06-20T04:34:00+03:00
политика
россия
кндр (северная корея)
приморский край
ким чен ын
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ в ближайшее время не ожидается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков на вопрос, может ли состояться визит Ким Чен Ына в РФ в ближайшее время, в том числе в рамках ВЭФ. Лидер КНДР приезжал в РФ с визитом в сентябре 2023 года. Тогда Ким Чен Ын посетил Приморский край. В июне 2024 года президент России Владимир Путин в ходе официального визита в КНДР пригласил Ким Чен Ына приехать с ответным визитом в Москву.
https://ria.ru/20250620/putin-2024075614.html
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политика, россия, кндр (северная корея), приморский край, ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, КНДР (Северная Корея), Приморский край, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Визит лидера КНДР в Россию в ближайшее время не ожидается

Песков: визит Ким Чен Ына в Россию в ближайшее время не ожидается

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ в ближайшее время не ожидается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил Песков на вопрос, может ли состояться визит Ким Чен Ына в РФ в ближайшее время, в том числе в рамках ВЭФ.
Лидер КНДР приезжал в РФ с визитом в сентябре 2023 года. Тогда Ким Чен Ын посетил Приморский край. В июне 2024 года президент России Владимир Путин в ходе официального визита в КНДР пригласил Ким Чен Ына приехать с ответным визитом в Москву.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин пока не планирует посещать КНДР, заявил Песков
02:25
 
ПолитикаРоссияКНДР (Северная Корея)Приморский крайКим Чен ЫнДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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