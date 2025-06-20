https://ria.ru/20250620/kndr-2024079833.html

Визит лидера КНДР в Россию в ближайшее время не ожидается

Визит лидера КНДР в Россию в ближайшее время не ожидается - РИА Новости, 20.06.2025

Визит лидера КНДР в Россию в ближайшее время не ожидается

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ в ближайшее время не ожидается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:34:00+03:00

2025-06-20T04:34:00+03:00

2025-06-20T04:34:00+03:00

политика

россия

кндр (северная корея)

приморский край

ким чен ын

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ в ближайшее время не ожидается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков на вопрос, может ли состояться визит Ким Чен Ына в РФ в ближайшее время, в том числе в рамках ВЭФ. Лидер КНДР приезжал в РФ с визитом в сентябре 2023 года. Тогда Ким Чен Ын посетил Приморский край. В июне 2024 года президент России Владимир Путин в ходе официального визита в КНДР пригласил Ким Чен Ына приехать с ответным визитом в Москву.

https://ria.ru/20250620/putin-2024075614.html

россия

кндр (северная корея)

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, кндр (северная корея), приморский край, ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин