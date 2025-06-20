https://ria.ru/20250620/kitay-2024406949.html

Путин оценил развитие отношений с Китаем

Путин оценил развитие отношений с Китаем - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил развитие отношений с Китаем

Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являются мощным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:48:00+03:00

2025-06-20T20:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являются мощным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума проводит отдельную встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Беседа проходит на полях ПМЭФ."Несмотря на сложности, которые есть всегда и которые нам создаются искусственно, все-таки отношения между Россией и Китайской Народной Республикой развиваются уверенно, поступательно, по всем направлениям. Мы много раз об этом сказали уже и хочу еще раз это подтвердить, подчеркнуть, что российско-китайские отношения, без всяких сомнений, являются очень мощным фактором стабильности в мире", - сказал Путин в начале беседы.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/miroporyadok-2024348748.html

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китай, россия, владимир путин, в мире