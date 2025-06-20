Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил развитие отношений с Китаем - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
20:48 20.06.2025 (обновлено: 21:01 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kitay-2024406949.html
Путин оценил развитие отношений с Китаем
Путин оценил развитие отношений с Китаем - РИА Новости, 20.06.2025
Путин оценил развитие отношений с Китаем
Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являются мощным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:48:00+03:00
2025-06-20T21:01:00+03:00
пмэф-2025
китай
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_67aa989f803ff64096162bdf4d3d4e1c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являются мощным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума проводит отдельную встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Беседа проходит на полях ПМЭФ."Несмотря на сложности, которые есть всегда и которые нам создаются искусственно, все-таки отношения между Россией и Китайской Народной Республикой развиваются уверенно, поступательно, по всем направлениям. Мы много раз об этом сказали уже и хочу еще раз это подтвердить, подчеркнуть, что российско-китайские отношения, без всяких сомнений, являются очень мощным фактором стабильности в мире", - сказал Путин в начале беседы.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/miroporyadok-2024348748.html
https://ria.ru/20250620/kitay-2024347688.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85c003d667476480db71ef4b4eb58312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2025, Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин оценил развитие отношений с Китаем

Путин: отношения РФ и КНР развиваются уверенно и поступательно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являются мощным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума проводит отдельную встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Беседа проходит на полях ПМЭФ.
Мы его только оформляем – Путин о новом миропорядке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Россия и Китай не формируют, а оформляют миропорядок, заявил Путин
Вчера, 18:13
"Несмотря на сложности, которые есть всегда и которые нам создаются искусственно, все-таки отношения между Россией и Китайской Народной Республикой развиваются уверенно, поступательно, по всем направлениям. Мы много раз об этом сказали уже и хочу еще раз это подтвердить, подчеркнуть, что российско-китайские отношения, без всяких сомнений, являются очень мощным фактором стабильности в мире", - сказал Путин в начале беседы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Китай приветствует восстановление контактов между Россией и США
Вчера, 18:07
 
ПМЭФ-2025КитайРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала