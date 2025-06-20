Путин оценил развитие отношений с Китаем
Путин: отношения РФ и КНР развиваются уверенно и поступательно
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являются мощным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума проводит отдельную встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Беседа проходит на полях ПМЭФ.
"Несмотря на сложности, которые есть всегда и которые нам создаются искусственно, все-таки отношения между Россией и Китайской Народной Республикой развиваются уверенно, поступательно, по всем направлениям. Мы много раз об этом сказали уже и хочу еще раз это подтвердить, подчеркнуть, что российско-китайские отношения, без всяких сомнений, являются очень мощным фактором стабильности в мире", - сказал Путин в начале беседы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.