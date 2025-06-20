Китай приветствует восстановление контактов между Россией и США
Вице-премьер КНР Дин Сюэсян: ненормально, если у России и США нет контактов
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкЗаместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и США являются ведущими мировыми державами, ненормально, если у них нет контактов, заявил вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян.
"Хотел бы сообщить президенту (России Владимиру – ред.) Путину и всем участникам форума. Друзья, китайская сторона приветствует восстановление контактов между Москвой и Вашингтоном. Россия и США - это ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН. Ненормально, если у них нет контактов", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Он добавил, что восстановление контактов между Россией и США - это полезно для всего мира, поскольку это содействует стабилизации международной ситуации и восстановлению мировой экономики.