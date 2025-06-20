https://ria.ru/20250620/kitay-2024347688.html

Китай приветствует восстановление контактов между Россией и США

Китай приветствует восстановление контактов между Россией и США - РИА Новости, 20.06.2025

Китай приветствует восстановление контактов между Россией и США

Россия и США являются ведущими мировыми державами, ненормально, если у них нет контактов, заявил вице-премьер Государственного совета Китайской Народной... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:07:00+03:00

2025-06-20T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и США являются ведущими мировыми державами, ненормально, если у них нет контактов, заявил вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян."Хотел бы сообщить президенту (России Владимиру – ред.) Путину и всем участникам форума. Друзья, китайская сторона приветствует восстановление контактов между Москвой и Вашингтоном. Россия и США - это ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН. Ненормально, если у них нет контактов", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.Он добавил, что восстановление контактов между Россией и США - это полезно для всего мира, поскольку это содействует стабилизации международной ситуации и восстановлению мировой экономики.

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