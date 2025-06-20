Рейтинг@Mail.ru
В Китае появится Лекторий Иннопрактики - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:35 20.06.2025 (обновлено: 17:25 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kitaj-2024256609.html
В Китае появится Лекторий Иннопрактики
В Китае появится Лекторий Иннопрактики - РИА Новости, 20.06.2025
В Китае появится Лекторий Иннопрактики
Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, президент международной корпорации "Евразия" Фэн Яоу, ректор НИУ "МЭИ" Николай РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:35:00+03:00
2025-06-20T17:25:00+03:00
пмэф-2025
китай
россия
хайнань
наталия попова
алексей лебедев
илья репин
иннопрактика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024319509_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85dcc523ab519eb924e2ca37d33eff10.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, президент международной корпорации "Евразия" Фэн Яоу, ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев и директор АНО "Арт-Подготовка" Алексей Лебедев на полях ПМЭФ подписали соглашение о создании Лектория Иннопрактики во временном кампусе образовательного проекта "Университет МЭИ-Хайнань" в городе Линшуй в КНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Иннопрактики. "Двадцатого июня 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о создании Лектория Иннопрактики во временном кампусе образовательного проекта "Университет МЭИ-Хайнань" в г. Линшуй (провинция Хайнань, КНР). Документ подписали Национальный исследовательский университет "МЭИ", АНО "Арт-Подготовка", Международная корпорация "Евразия" и компания "Иннопрактика", - говорится в сообщении. Уточняется, что создание Лектория направлено на формирование уникального культурно-образовательного пространства, где студенты Университета и другие участники смогут больше узнать о России, погрузиться в ее культуру и искусство, изучить русский язык. Проект открытия Лекториев был инициирован компанией "Иннопрактика" в 2022 году. Первый подобный центр начал работу 5 ноября 2024 года на территории Университета Шейха Анты Диопа в столице Республики Сенегал. "Лекции по гуманитарным дисциплинам будут проводить преподаватели ведущих вузов России - Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, Российского института театрального искусства - ГИТИС и других. Это позволит создать в провинции Хайнань уникальное культурно-образовательное пространство, которое позволит студентам Университета и всем желающим не только приобщиться к российским традициям, но и оказаться в благоприятной среде, способствующей расширению их знаний и творческому развитию", - приводит пресс-служба слова Поповой. Президент Международной корпорации "Евразия" подчеркнул, что подписание соглашения служит ещё одним важным элементом в развитии российско-китайского гуманитарного сотрудничества, отметив, что для корпорации партнёрство с "Иннопрактикой" имеет стратегическое значение. Директор АНО "Арт-Подготовка" сообщил, что в сентябре 2025 года первая группа студентов завершит обучение в Лектории Иннопрактики в Дакаре и получит сертификаты об обучении. Ректор НИУ "МЭИ" в свою очередь отметил, что Лекторий станет новой точкой притяжения талантливой молодёжи и укрепит культурные связи России и Китая. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023994696.html
https://ria.ru/20250620/kitay-2024058810.html
китай
россия
хайнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
На ПМЭФ подписали соглашение о создании в Китае Лектория Иннопрактики
На ПМЭФ подписали соглашение о создании в Китае Лектория Иннопрактики
2025-06-20T15:35
true
PT4M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024319509_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e929d4e188c13de7752b392341edd66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, хайнань, наталия попова, алексей лебедев, илья репин, иннопрактика
ПМЭФ-2025, Китай, Россия, Хайнань, Наталия Попова, Алексей Лебедев, Илья Репин, Иннопрактика
В Китае появится Лекторий Иннопрактики

На ПМЭФ подписали соглашение о создании в Китае Лектория Иннопрактики

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, президент международной корпорации "Евразия" Фэн Яоу, ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев и директор АНО "Арт-Подготовка" Алексей Лебедев на полях ПМЭФ подписали соглашение о создании Лектория Иннопрактики во временном кампусе образовательного проекта "Университет МЭИ-Хайнань" в городе Линшуй в КНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Иннопрактики.
"Двадцатого июня 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о создании Лектория Иннопрактики во временном кампусе образовательного проекта "Университет МЭИ-Хайнань" в г. Линшуй (провинция Хайнань, КНР). Документ подписали Национальный исследовательский университет "МЭИ", АНО "Арт-Подготовка", Международная корпорация "Евразия" и компания "Иннопрактика", - говорится в сообщении.
Наталья Попова на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия готова к возвращению зарубежных компаний, заявила омбудсмен
19 июня, 17:40
Уточняется, что создание Лектория направлено на формирование уникального культурно-образовательного пространства, где студенты Университета и другие участники смогут больше узнать о России, погрузиться в ее культуру и искусство, изучить русский язык. Проект открытия Лекториев был инициирован компанией "Иннопрактика" в 2022 году. Первый подобный центр начал работу 5 ноября 2024 года на территории Университета Шейха Анты Диопа в столице Республики Сенегал.
"Лекции по гуманитарным дисциплинам будут проводить преподаватели ведущих вузов России - Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, Российского института театрального искусства - ГИТИС и других. Это позволит создать в провинции Хайнань уникальное культурно-образовательное пространство, которое позволит студентам Университета и всем желающим не только приобщиться к российским традициям, но и оказаться в благоприятной среде, способствующей расширению их знаний и творческому развитию", - приводит пресс-служба слова Поповой.
Президент Международной корпорации "Евразия" подчеркнул, что подписание соглашения служит ещё одним важным элементом в развитии российско-китайского гуманитарного сотрудничества, отметив, что для корпорации партнёрство с "Иннопрактикой" имеет стратегическое значение.
Директор АНО "Арт-Подготовка" сообщил, что в сентябре 2025 года первая группа студентов завершит обучение в Лектории Иннопрактики в Дакаре и получит сертификаты об обучении. Ректор НИУ "МЭИ" в свою очередь отметил, что Лекторий станет новой точкой притяжения талантливой молодёжи и укрепит культурные связи России и Китая.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
Вчера, 00:35
 
ПМЭФ-2025КитайРоссияХайнаньНаталия ПоповаАлексей ЛебедевИлья РепинИннопрактика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала