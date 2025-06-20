В Китае появится Лекторий Иннопрактики
На ПМЭФ подписали соглашение о создании в Китае Лектория Иннопрактики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, президент международной корпорации "Евразия" Фэн Яоу, ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев и директор АНО "Арт-Подготовка" Алексей Лебедев на полях ПМЭФ подписали соглашение о создании Лектория Иннопрактики во временном кампусе образовательного проекта "Университет МЭИ-Хайнань" в городе Линшуй в КНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Иннопрактики.
"Двадцатого июня 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о создании Лектория Иннопрактики во временном кампусе образовательного проекта "Университет МЭИ-Хайнань" в г. Линшуй (провинция Хайнань, КНР). Документ подписали Национальный исследовательский университет "МЭИ", АНО "Арт-Подготовка", Международная корпорация "Евразия" и компания "Иннопрактика", - говорится в сообщении.
Уточняется, что создание Лектория направлено на формирование уникального культурно-образовательного пространства, где студенты Университета и другие участники смогут больше узнать о России, погрузиться в ее культуру и искусство, изучить русский язык. Проект открытия Лекториев был инициирован компанией "Иннопрактика" в 2022 году. Первый подобный центр начал работу 5 ноября 2024 года на территории Университета Шейха Анты Диопа в столице Республики Сенегал.
"Лекции по гуманитарным дисциплинам будут проводить преподаватели ведущих вузов России - Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, Российского института театрального искусства - ГИТИС и других. Это позволит создать в провинции Хайнань уникальное культурно-образовательное пространство, которое позволит студентам Университета и всем желающим не только приобщиться к российским традициям, но и оказаться в благоприятной среде, способствующей расширению их знаний и творческому развитию", - приводит пресс-служба слова Поповой.
Президент Международной корпорации "Евразия" подчеркнул, что подписание соглашения служит ещё одним важным элементом в развитии российско-китайского гуманитарного сотрудничества, отметив, что для корпорации партнёрство с "Иннопрактикой" имеет стратегическое значение.
Директор АНО "Арт-Подготовка" сообщил, что в сентябре 2025 года первая группа студентов завершит обучение в Лектории Иннопрактики в Дакаре и получит сертификаты об обучении. Ректор НИУ "МЭИ" в свою очередь отметил, что Лекторий станет новой точкой притяжения талантливой молодёжи и укрепит культурные связи России и Китая.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Межгосударственные отношения России и Китая
Вчера, 00:35