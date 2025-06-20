https://ria.ru/20250620/killer-2024423151.html

Житель Самарской области заказал бывшую жену киллеру

Житель Самарской области заказал бывшую жену киллеру - РИА Новости, 20.06.2025

Житель Самарской области заказал бывшую жену киллеру

Полиция задержала жителя Самарской области, нанявшего киллера за 7 миллионов рублей, чтобы расправиться бывшей женой, её братом и знакомым, сообщила... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T23:47:00+03:00

2025-06-20T23:47:00+03:00

2025-06-20T23:48:00+03:00

происшествия

самарская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция задержала жителя Самарской области, нанявшего киллера за 7 миллионов рублей, чтобы расправиться бывшей женой, её братом и знакомым, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по городу Тольятти задержали жителя Самарской области. Он подозревается в организации приготовления к убийству нескольких человек", - написала Волк. По её словам, в начале июня полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Верхнее Санчелеево из корыстных побуждений решил расправиться со своей бывшей супругой, ее братом и знакомым. Для этого он нашел исполнителя преступления, который уже имел судимость за убийство. Злоумышленник рассказал о распорядке дня будущих жертв и маршрутах их передвижения. Кроме того, мужчина приобрел и передал киллеру переделанный в боевое оружие травматический пистолет, патроны к нему. За исполнение заказа фигурант пообещал заплатить 7 миллионов рублей. "Оперативники инсценировали убийство женщины и ее знакомого, сделав соответствующие постановочные фото. Во время обмена снимков на деньги заказчик был задержан полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии", - уточнила Волк. Подозреваемый доставлен в СК по для проведения необходимых действий в рамках расследования уголовного дела по статьям 30, 33 и 105 УК РФ.

https://ria.ru/20250618/zaporozhets-2023569616.html

https://ria.ru/20250618/delo-2023461523.html

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происшествия, самарская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк