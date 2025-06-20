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Житель Самарской области заказал бывшую жену киллеру - РИА Новости, 20.06.2025
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23:47 20.06.2025 (обновлено: 23:48 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/killer-2024423151.html
Житель Самарской области заказал бывшую жену киллеру
Житель Самарской области заказал бывшую жену киллеру - РИА Новости, 20.06.2025
Житель Самарской области заказал бывшую жену киллеру
Полиция задержала жителя Самарской области, нанявшего киллера за 7 миллионов рублей, чтобы расправиться бывшей женой, её братом и знакомым, сообщила... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:47:00+03:00
2025-06-20T23:48:00+03:00
происшествия
самарская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция задержала жителя Самарской области, нанявшего киллера за 7 миллионов рублей, чтобы расправиться бывшей женой, её братом и знакомым, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по городу Тольятти задержали жителя Самарской области. Он подозревается в организации приготовления к убийству нескольких человек", - написала Волк. По её словам, в начале июня полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Верхнее Санчелеево из корыстных побуждений решил расправиться со своей бывшей супругой, ее братом и знакомым. Для этого он нашел исполнителя преступления, который уже имел судимость за убийство. Злоумышленник рассказал о распорядке дня будущих жертв и маршрутах их передвижения. Кроме того, мужчина приобрел и передал киллеру переделанный в боевое оружие травматический пистолет, патроны к нему. За исполнение заказа фигурант пообещал заплатить 7 миллионов рублей. "Оперативники инсценировали убийство женщины и ее знакомого, сделав соответствующие постановочные фото. Во время обмена снимков на деньги заказчик был задержан полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии", - уточнила Волк. Подозреваемый доставлен в СК по для проведения необходимых действий в рамках расследования уголовного дела по статьям 30, 33 и 105 УК РФ.
https://ria.ru/20250618/zaporozhets-2023569616.html
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происшествия, самарская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Происшествия, Самарская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк
Житель Самарской области заказал бывшую жену киллеру

Житель Самарской области нанял киллера для бывшей жены, ее брата и знакомого

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция задержала жителя Самарской области, нанявшего киллера за 7 миллионов рублей, чтобы расправиться бывшей женой, её братом и знакомым, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по городу Тольятти задержали жителя Самарской области. Он подозревается в организации приготовления к убийству нескольких человек", - написала Волк.
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По её словам, в начале июня полицейские получили оперативную информацию о том, что житель села Верхнее Санчелеево из корыстных побуждений решил расправиться со своей бывшей супругой, ее братом и знакомым. Для этого он нашел исполнителя преступления, который уже имел судимость за убийство. Злоумышленник рассказал о распорядке дня будущих жертв и маршрутах их передвижения. Кроме того, мужчина приобрел и передал киллеру переделанный в боевое оружие травматический пистолет, патроны к нему. За исполнение заказа фигурант пообещал заплатить 7 миллионов рублей.
"Оперативники инсценировали убийство женщины и ее знакомого, сделав соответствующие постановочные фото. Во время обмена снимков на деньги заказчик был задержан полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии", - уточнила Волк.
Подозреваемый доставлен в СК по для проведения необходимых действий в рамках расследования уголовного дела по статьям 30, 33 и 105 УК РФ.
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ПроисшествияСамарская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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